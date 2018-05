El joc dels disbarats

Quin immens joc de disbarats! En pocs dies se n'han tornat a veure de tots colors. A l'Estat espanyol, la política ha entrat en un nivell d'excitació i de tensions contínues que no presagia res de bo. No és només la qüestió catalana, que des de Madrid saben de sobres que no han pogut posar sota control. La duresa i la continuïtat de la repressió no fa res més que mostrar el fracàs de tot allò que l'Estat ha fet fins ara. Mariano Rajoy, amb la seva agudesa habitual, ho va definir dient allò de «los catalanes hacen cosas». Doncs malgrat tota la pressió de l'Estat, Rajoy comprova que els catalans segueixen fent «cosas», que en seguiran fent i que no ha pogut aturar-les. D'altra banda, l'aposta de rebutjar sortides polítiques per solucionar el problema català i fer servir només la pressió judicial, és ben clar que tampoc no ha solucionat res. Al contrari: l'Estat està perdent la batalla judicial al nord del Pirineu, arruïna el prestigi de la judicatura espanyola i sap prou bé que aquest descrèdit cada dia creixerà més. Alhora, el PP s'enfonsa cada dia més en el pantà de la corrupció. La sentència del cas Gürtel ha estat demolidora: les manipulacions de Luis Bárcenas s'han fet visibles, i el PP s'ha vist condemnat explícitament per haver organitzat un «eficaç sistema de corrupció institucional» i haver creat «una estructura financera i comptable paral·lela a l'oficial», o sigui la caixa B. I falten encara les sentències sobre el finançament irregular del PP.

Però el Partit Popular encara té més problemes. Ciutadans, impulsat pels poders fàctics que són els que manen realment, li està segant l'herba sota els peus des de fa temps. I les enquestes certifiquen que el PP baixa i que Ciutadans, sense haver-se hagut d'embrutar les mans governant, creix. Curiosament, l'única alegria de Rajoy en els darrers dies és el suport del Partit Nacionalista Basc als seus pressupostos, un suport que ha representat el trencament de la paraula donada de no acceptar-los mentre fos vigent el 155. Per què ho ha fet el PNB, sabent que aquest suport suposaria forts retrets des dels partits catalans i de la ciutadania del nostre país? De fet el PNB, sempre pragmàtic, ha preferit els retrets a perdre els ingressos que el PP li oferia. Una tria poc ètica? Segur que sí. Però en consonància amb l'actitud habitual de la dreta basca.

Mentrestant, el govern de la Generalitat resta per constituir. La potestat de nomenar-lo és del president de la Generalitat. Els candidats empresonats i els que estan exiliats no han estat condemnats ni estan inhabilitats. Per tant, el seu nomenament hauria de ser possible i la tecnologia podria fer perfectament viable que treballin a distància. El clan del 155 ho sap prou bé, però per sobre de tot, sigui legal o no, ho impediran per humiliar l'independentisme. I més ara que estan entretinguts en una gran qüestió: vistes les condemnes del cas Gürtel, com ha de ser la moció de censura que el PSOE diu que vol presentar contra el PP? A qui donarà suport Ciutadans? Realment el desorientat socialisme espanyol té capacitat suficient, projecte polític i ganes d'agafar el govern de l'Estat en aquestes circumstàncies? O amagarà el cap sota l'ala i que el PP vagi fent?