més a plaça espanya

Els jocs infantils de la plaça Espanya de Manresa són els únics disponibles en una zona molt àmplia i cèntrica de la ciutat i, per tant, són molt utilitzats. Això no ha impedit que hagi estat descuidat durant molt temps i que aquest diari hagi recollit repetidament el seu mal estat, que en alguns moments va arribar a ser fins i tot perillós per als infants. Per tant, és una bona notícia que l'Ajuntament hagi decidit invertir la gens menyspreable quantitat de cent mil euros a substituir els més antics. Tanmateix, una inversió així podria fer pensar que no només els jocs infantils deixen molt que desitjar a la plaça Espanya. És un espai de gran presència urbanística, molt utilitzat –centenars d'estudiants del Peguera hi passen estones cada dia– i que configura l'aspecte de tota aquella zona de la ciutat. La realitat que tenim avui no està a l'altura d'aquesta realitat. La plaça Espanya és un calaix de sastre amb poc sentit i amb un aire caduc dels anys setanta. Seria hora de plantejar-se com hauria de ser, i posar-la al dia.