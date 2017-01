Vuit motivacions per fer exercici al 2017

Veure com arriba el nou any ens omple d'esperances i intencions: deixar de fumar, fer dieta i començar a fer esport són els tres incondicionals a la llista de desitjos de la majoria de la població. Concretament fer més esport és un dels objectius que el 25 per cent dels espanyols es proposa fer a començament d'any.



Els experts recomanen adoptar mesures abans de dur a terme aquest repte, una mala preparació pot portar-te a abandonar abans d'hora. Comença amb la idea que la pràctica d'exercici és la millor eina per mantenir una bona salut física i mental, però tingues en compte que amb la intenció no n'hi ha prou.



La bona notícia és que "no importen els intents frustrats, ni el difícil que sembli, perquè és possible començar a practicar exercici aquí i ara. Les bases genètiques hi són, per esprémer, és la naturalesa humana, encara que fracassem un cop tornarem a intentar-ho ", assenyala el traumatòleg, director mèdic de Avanfi i esportista, el doctor Manuel Villanueva.



Hi ha un milió de maneres de motivar-se per fer exercici: "Descobrir com se sent cadascú després d'un entrenament, tenir temps per a un mateix, sentir-se millor perseguint o aconseguint una meta, cremar calories, divertir-se, combatre l'estrès, fer-se regals després de l'esforç l'exercici, són només algunes d'elles ", destaca.



Així mateix, insisteix que, "si tot i així no has pogut començar a fer esport, tot i que t'agradaria, potser la solució estigui en canviar de motivacions. Hi ha moltes raons per fer exercici, però cada persona ha de trobar les seves".

8 activitats que et poden motivar



L'expert ens explica 8 motivacions que potser poden ajudar-te a aconseguir aquest objectiu, tot i això recorda que els objectius han de ser "assolibles, mesurables, intel·ligents, realistes, amb inversió de temps, emocionants".



1. Vull perdre pes. "Vaig a caminar, a córrer, amb bici. Em sento pesat, em canso, em canso, vull canviar-ho. És la motivació més simple, salut, prevenció, autoestima", assenyala.



2. "Prova a ficar-te a la piscina, o al mar, encara que sigui hivern, recorda que bé que et fan sentir els banys a l'estiu. Si t'agrada no paris de nedar".



3. Quant fa que no camines per una muntanya 4-5 hores? Prepara't per fer "Trekking" a Gredos, o als Pirineus, aquest estiu, o al Nepal, a la tardor o a Nova Zelanda. Gaudeix de l'abans del camí.



4. El Camí de Santiago, aquest és l'any. En bici, caminant, en família o amb amics.



5. Pujar al Mont Perdut, l'Aneto o al Kilimanjaro.



6. Ja ets esportista. Puja l'aposta. Si corres, augmenta la distància. Si fas dues disciplines, afegeix-ne una altra: 10 km, mitja marató, marató: Sevilla, València, Barcelona, ??Madrid, Berlín, Nova York, amb amics, en família. Córrer, duatló, triatló. Però fes-ho en grup. Gaudir és la fi. L'esport és un camí. No has de demostrar res.



7. Aprendre a esquiar, a patinar, a anar en bici, a fer surf, etc. Una cosa que vas deixar en el teu calaix dels records de la joventut. Però fes-ho amb ajuda i guia, busca motivacions, no lesions ni frustracions.



8. "Segueix obrint el calaix", apunta l'expert que anima a fer ràfting als Pirineus, a Costa Rica o al Zambeze. "Prova a fer salt de pont, és més segur que anar amb cotxe cada dia o, si t'atreveixes, intenta a ficar-te en una cova o a bussejar, la llista és interminable", conclou.