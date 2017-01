iDental ha col·laborat amb l'associació «Yo Ayudo, Necesito» perquè 58 nens de Reus rebessin regals el dia de Reis

iDental i l´Associació «Yo Ayudo, Necesito» han col·laborat per la il·lusió de 58 nens de famílies de Reus que estan passant per una situació econòmica complicada. iDental ha fet una donació a aquesta entitat social perquè pogués fer arribar regals a nens d´aquestes famílies que es troben, en molts casos, davant d´una situació desesperada i no poden obtenir regals el dia de Reis.

L´organització «Yo Ayudo, Necesito», amb seu local a Reus (Tarragona), es va fundar a final de l´any 2013 amb el clar objectiu d´ajudar les persones en situacions extremes amb necessitats bàsiques com, per exemple, roba o menjar.

Va ser fundada per Susana Infantes i tres voluntaris més que van veure la necessitat d´ajudar els més desfavorits. Tres anys després, aquesta petita associació està superant àmpliament les seves expectatives i arriba a molta gent que no té els recursos suficients per poder menjar, vestir-se i fer una vida normal. La Susana destaca la independència de l´associació, la qual manté una estreta relació amb les famílies que ajuden, sense intermediaris.

iDental, que té l´objectiu d´apropar l´odontologia al màxim nombre possible de persones i atorga ajudes econòmiques a les persones que no poden pagar-se el tractament, ha volgut donar un pas més en el seu Pla d´Acció Social fent feliços 58 nens que van poder tenir regals el dia 6 de gener.

No és la primera vegada que iDental col·labora amb una associació o col·lectiu que tracta amb persones amb pocs recursos. Ja són 15 les associacions solidàries amb les quals col·labora per portar l´odontologia als grups més vulnerables: Càritas, RAIS Fundació, Fundación Tomillo...

«Yo Ayudo, Necesito» es converteix en el primer acord de col·laboració amb associacions d´aquest tipus firmat per iDental el 2017, una empresa d´emprenedoria social que, un any més, continua compromesa amb la societat en la qual desenvolupa la seva activitat.

Per a més informació, consulteu la web: www.asistenciadentalsocial.com