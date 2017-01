Quan el dolor apareix sigui quina sigui la causa que el provoqui sempre es manifesta de la mateixa manera, el dolor s'inicia en el testicle i s'irradia pel conducte inguinal cap a la part baixa de l'abdomen.

Per tant ni la intensitat del dolor ni la seva localització ens dirà quin és o ha estat l'origen d'aquest. Qui hagi patit un cop en aquesta zona sap perfectament que estem parlant.

Quines són les causes més freqüents de dolor testicular:

Una infecció urinària, s'hagi originat en el ronyó, la bufeta de l'orina o la pròstata, pot enviar germens al testicle a través del conducte deferent, que comunica el testicle amb la pròstata sent el que transporta els espermatozoides.

La infecció també pot haver-se produït en qualsevol altre òrgan i per via sangínia arribar al testicle, qui no ha sentit parlar de l'orquitis produïda per les galteres.

El seu tractament consisteix a administrar antibiòtics i antiinflamatoris.

El fred local i mantenir el testicle sense moviment també pot ajudar.

Traumatisme:

Agut: el que entenem per un cop, accident, cop de pilota ...

Crònic: produït per la pressió constant a la regió testicular. Un exemple típic seria la compressió per pantalons molt cenyits així com la que pot exercir el seient de la bicicleta.

Una exploració adequada i una ecografia ens donaran el diagnòstic.

En alguns casos el traumatisme, pot acompanyar d'hematoma, el qual s'organitza al voltant del testicle i pot ser molt aparatós però no sol tenir importància.

El escrot pren un color morat que va desapareixent amb el temps.

Torsió:

Sol passar en nens i homes joves. Succeeix quan el testicle gira sobre si mateix impedint que la sang li arribi de forma adequada.

El dolor sol aparèixer molt ràpidament i el testicle s'eleva dins la bossa escrotal.

En aquests casos hem de dur al nen urgentment bé a l'uròleg o bé al servei d'urgències per fer una exploració i ecografia testicular.

A vegades podem reduir la torsió manualment però en ocasions és necessari realitzar una intervenció quirúrgica per aconseguir-ho.

En qualsevol cas no disposem de més de 6 hores per resoldre el problema d'una altra manera el testicle es pot perdre.

En la majoria dels casos el que passa normalment és que el testicle ascendeix, testicle en ascensor, podent pujar fins i tot per sobre del pubis.

Aquests casos solen resoldre's sols, de forma espontània, i no solen requerir tractament.

Tumor testicular:

El tumor de testicle sol aparèixer en l'home jove fins als 40 anys.

Al contrari del que es pensa no sol ser dolorós.

El pacient ve a la consulta en notar un bony o zona anormal en explorar-se sense presentar cap altra simptomatologia.

El diagnòstic sempre ho fem amb ecografia i una analítica de sang.

Hi ha diversos tipus de tumors testiculars, la majoria d'ells poden ser curats simplement amb l'extirpació quirúrgica del mateix. De vegades cal afegir quimioteràpia.

Hem de saber que l'extirpació d'un testicle no té perquè comportar alteracions en la fertilitat ni té perquè provocar deficiències hormonals.

Un sol testicle pot realitzar ambdues funcions.

No obstant això si hem d'afegir quimioteràpia per completar el tractament hem d'oferir al pacient la possibilitat de guardar esperma, criopreservació, per a poder utilitzar-lo en una futura inseminació artificial.

Dolor sense causa aparent:

En moltes ocasions el pacient acudeix a consulta amb dolor testicular, algia testicular, sense cap altre símptoma i sense cap antecedent que ens orienti sobre l'origen del mateix.

Realitzem les exploracions adequades i en canvi no trobem res que justifiqui el dolor.

Aquests casos solen resoldre de forma espontània amb tractaments analgèsics, per al dolor, puntuals.

De vegades quan el dolor persisteix i no podem controlar-ho, la denervació selectiva de les fibres nervioses pot aconseguir-ho.