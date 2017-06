Hàbits per combatre l'insomni

A les consultes hem començat a veure un augment significatiu del nombre de pacients que vénen per problemes relacionats amb un mal descans. L´insomni, per si mateix, és un problema que afecta una gran part de la població, i si hi sumem els mals hàbits i un ritme elevat d´estrès, tenim el còctel perfecte per a un gran nombre de patologies. No obstant això, si seguim uns hàbits adequats i saludables de vida podem aconseguir millorar el nostre descans.

Factors que cal tenir en compte:

1. Respecta els teus horaris de son. Despertar-te o anar-te´n a dormir a hores diferents pot fer que el teu cos es torni boig intentant esbrinar quines hores tens per dormir. El nostre cervell s´ha de preparar i acostumar perquè el descans sigui eficaç, i si no li donem les pistes adequades l´eficiència disminueix, i això es manifesta en el fet que ens aixequem cansats i ens passem tot el dia com com zombis. Per tant, aprèn a respectar els teus horaris tant com puguis o et deixin, procura dormir al voltant de 8 hores cada nit, i sobretot si fas migdiada que no sigui gaire llarga per no despistar el cervell.

2. Fer una vida activa, entre altres avantatges, també t´evitarà tenir molts problemes de salut, com ara l´insomni. No calen grans esforços sinó petites contribucions que van sumant a poc a poc, com caminar en comptes d´utilitzar vehicles (sempre que es pugui), pujar per les escales i no per l´ascensor, o qualsevol altra activitat del dia a dia. Si ets actiu/va evitaràs tenir un excés d´energia a l´hora d´anar a dormir i ajudaràs el teu cos a sentir-se millor.

3. El combustible del qual t´alimentes també influeix en el teu descans. Uns hàbits saludables d´alimentació t´ajudaran a dormir millor. Sobretot, intenta evitar sopars carregats i de grans quantitats que suposin una digestió pesada, t´ajudarà a trobar-te més a gust. Si tens algun dubte, consulta-ho al teu metge de capçalera o a un dietista-nutricionista. I parlant del tema alimentari, també et recomanaria evitar l´alcohol ja que, encara que sembli que pugui relaxar, afecta a nivell cerebral i impedeix que puguis descansar tal com correspon.

4. Potser la següent es la més obvia de totes les recomanacions, però hi ha moltíssima gent que no hi pensa. Es tracta d´evitar els estimulants. Tot el que creus que et pot posar nerviós, evita-ho per poder-te relaxar. Per exemple, prendre cafè o te a la nit són hàbits molt comuns, i encara que no notis cap tipus d´exaltació, el teu cos sí que ho nota. Es poden substituir per infusions de til·la o valeriana. Igualment, procura evitar totes les activitats que puguin generar estrès, encara que siguin pel·lícules o videojocs, això també et pot alterar. Procurar fer activitats més relaxants les hores prèvies d´anar a dormir.

5. La millor recomanació que et puc donar es potser la més paradoxal. No et forcis a dormir. No t´ha passat mai que estàs donant voltes al llit i com més vols dormir més nerviós/a et poses? No ho aconsegueixes i això fa que encara et costi més, oi? Doncs la solució és senzilla, para aquest cercle viciós. Si notes que estàs en aquesta situació, aixeca´t i fes alguna altra activitat: llegeix o camina una mica per casa, i un cop t´hagis tranquil·litzat torna al llit. No obstant això, el que és ideal és no arribar a aquesta situació. Tenir presents les anteriors recomanacions t´ajudarà. I procura tenir uns hàbits actius i saludables, i això de comptar ovelles serà son d´un altre dia.