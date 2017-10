La UB lidera un projecte de la UE per impulsar la donació d'òrgans

La Universitat de Barcelona (UB) encapçala el programa Eudonorgan, una iniciativa de la Unió Europea per millorar la formació i la sensibilització sobre la donació d´òrgans entre els diferents països comunitaris i de l´entorn. El projecte vol donar a conèixer el sistema de donació d´òrgans i augmentar així el nombre de persones que fan aquesta acció.

Actualment, calculen que a Europa hi ha 87.000 pacients a l´espera de rebre un òrgan, una xifra que asseguren que es podria cobrir multiplicant per tres el nombre de donants. L´estat espanyol té la taxa de donacions més alta del món, amb 43 donants anuals per cada milió d´habitants.

Eudonorgan

Eudonorgan està dirigit tant professionals del món de la salut com a representants institucionals, pacients o mitjans de comunicació. Segons el director del projecte, Martí Manyalich, els objectius són «entrenar els professionals i conscienciar tota la població». El pla es desenvolupa amb sis jornades de formació en diferents països europeus, la primera de les quals s´ha fet a final de setembre a Barcelona i Sant Hilari Sacalm. A més, s´ha posat en marxa una web i una aplicació mòbil amb materials formatius i didàctics.

Lideratge català en ronyons

L´estat espanyol té la taxa de donació d´òrgans més alta del món, amb 43 donacions anuals per milió d´habitants, mentre que la mitjana europea és de 15.

Catalunya ocupa el primer lloc d´Europa en la donació de ro-nyons, amb una taxa de 80 donacions. Les claus del seu èxit són, segons Núñez Peña, «l´organització, la formació continuada dels professionals i la seva credibilitat entre la població».

«Els ciutadans han de ser conscients que poden ser donants i receptors en qualsevol moment», ha subratllat el director mèdic. Segons l´expert, el factor de la credibilitat dels professionals mèdics és el que marca la diferència amb altres països. «Als països nòrdics més del 90% de la població diu que seria donant després de morir, però menys del 50% ho acaba sent», ha explicat.

En canvi, a l´estat espanyol «només ho expressa un 50% i ho acaben fent el 85% de les persones que poden» després del contacte amb un professional.

Demanda creixent

Els professionals mèdics alerten que les necessitats de trasplantaments van en augment pel creixent nombre de pacients afectats per diabetis, hipertensió o malalties cardiovasculars.

A escala mundial, el 90% de les persones no tenen accés a un trasplantament, i només un 0,05% de les persones acaben donant els seus òrgans. Martí Manylaich considera que caldria multiplicar aquesta xifra per deu per arribar a un milió de trasplantaments i cobrir la demanda existent.