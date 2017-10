Són moltes les persones que tradueixen la seva ansietat en obrir la nevera i arrasar amb tot el que troben. En la majoria d'ocasions, els aliments hipercalòrics protagonitzen aquests moments d'ànsia que molts no poden evitar. El millor és fer-ho amb productes sans.

Perquè, a més, l'estrès no és bon aliat de la dieta, sobretot si també influeix a la son. Les persones que dormen menys tenen més tendència a prendre aliments amb massa greix. Però això es pot acabar. Hi ha desenes de productes sans que poden substituir a l'embotit, els plats preparats i els hidrats plens de greixos saturats. Apunta't quins són els deu aliments perfectes per acabar amb l'ansietat:

Civada

La civada és un aliment perfecte per sentir-se ple, el que fa que es controli l'impuls de picar entre hores. A més, afavoreix el bon funcionament de les neurones i ajuda a agafar son a les nits, un dels moments més fatídics dels que mengen per estrès.

Espinacs

Si tens gana i les tens a mà, són un aliment perfecte per a sentir-te ple i sobretot, per a la salut corporal. I és que, són rics en vitamina B i magnesi, a més d'essencials per a la salut del sistema nerviós. Cuites o al vapor o combinades en plats elaborats, qualsevol forma és bona.

Enciam

L'enciam, a més que es pot unir a desenes de productes sans per fer una bona i sucosa amanida, és perfecta per acabar amb l'estrès. Les seves fulles tenen propietats sedants, per la qual cosa és un aliment perfecte per reduir el nerviosisme i l'ansietat. A més, és bona en altres supòsits, per exemple per acabar amb els gasos o fins i tot amb la tos i els mocs, ja que té propiedadexs expectorants.

Poma

Aquesta fruita ajuda a calmar la gana gràcies al seu contingut en fibra soluble, que és d'efecte saciant. Diuen que per saber si realment tens gana entre hores només t'has de preguntar si et menjaries una poma. Si la resposta és no, és que no tens gana. A més, les seves calories negatives ajuden a acabar amb aquests quilets de més.

Xampinyons

El xampinyó conté pocs hidrats de carboni, poca fibra, pocs greixos i proteïnes escasses, de manera que és l'aliat perfecte a l'hora de quedar-se tip. A més, ajuden a controlar la gana gràcies al seu efecte saciant pel que davant els nervis, el millor, el xampinyó.

Iogurt desnatat

El iogurt desnatat té tres coses perfectes per controlar l'estrès: la vitamina B, el magnesi i el triptòfan. Prendre un iogurt a mig matí ajuda a enganyar l'estómac fins a l'hora de dinar, això sí, sempre baix en greix.

Ametlles

Els fruits secs sempre són aliats de les dietes i del picar entre hores. Les ametlles, en concret, tenen gran contingut en vitamines i proteïnes, i és un dels fruits secs més apreciats pel seu contingut en magnesi. Davant l'ansietat i l'estrès, un grapat d'ametlles és el millor aliat.

Xocolata negra

Durant mitja vida, la xocolata s'ha fet fora de qualsevol dieta sana com cal. Però la xocolata negra sense sucre és perfecte per acabar amb aquest fam que ve entre hores. Una miqueta de xocolata pot saciar i enganyar l'estómac, i a més ajuda a reduir l'ansietat i l'estrès en comptar amb una hormona anomenada cortisol.

Seitons

Hi ha aliments que contenen greix bo. Aquest és el cas dels seitons o anxoves. El seu alt contingut en Omega 3 fa que siguin perfectes si el que es vols és treure aquesta ansietat de les tardes o les nits. El seu greix és ideal per al bon funcionament del cervell.

Conill

El conill és una de les carns que menys greixos contenen, així que és perfecte per a picar entre hore. Així, a més, compta amb un munt de proteïnes que fan que el cervell fabriqui més neurotransmissors que afavoreixen el cervell.