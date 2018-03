La gran majoria d'aigües embotellades estan contaminades

Una investigació liderada per l'organització Orb Media ha trobat microplàtics a l'aigua embotellada i afirma que aquest és un fenómen global que afecta marques de tot el món.

Segons Orb Media, tenen proves exclusives que un sol litre d'aigua embotellada pot arribar a contenir milers de partícules de microplàstics, segons unes anàlisis que han realitzat en més de 250 ampolles d'onze marques líders a tot el món que han trobat restes de plàstics com ara el polipropilè, el niló i el teraftalat de polietilè (PET).

Aquests tipus de plàstics es van trobar en el 93% de les mostres, amb una mitjana de 325 partícules per litre fins a un màxim de més de 10.000 partícules en una única ampolla en l'estudi encarregat per l'organització supervisat per la doctora en Química Sherri Mason del Departament de Geologia de la Universitat de Nova York a Fredonia.

Les marques analitzades inclouen multinacionals com ara Nestlé, Danone o Coca-cola.