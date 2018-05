Les cesàries no planificades s'acumulen de nit i poden afectar la salut dels nadons

Cèsaries

Un estudi del Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES-UPF) i del departament d'Economia i Empresa de la UPF, publicat al Journal of Health Economics, ha determinat que la taxa de cesàries no planificades augmenta en 6,3 punts durant la franja que va de les 23 h a les 04 h, un fet que té relació amb els incentius dels metges pel que fa al temps lliure i al sistema de torns de treball als hospitals públics. L'estudi, però, també conclou que aquestes intervencions suposen una disminució en un punt als resultats en els nivells més alts del test d'Apgar, que es fa als nadons al néixer per mesurar el seu benestar. Per als responsables de l'estudi, eliminar les cesàries evitables comportaria un estalvi notable per al sistema de salut públic i permetria augmentar la plantilla de metges.

Als països de la OCDE, el 2013, un de cada quatre nadons van implicar una cesària, una situació que el 2000 era d'un de cada cinc. Per tant, un augment que està associat a més complicacions i més mortalitat i morbiditat materna i infantil, en comparació amb els naixements vaginals. En els estudis fets fins ara es comparen mares que donen a llum de manera vaginal i les de cesària, i, per tant, pot ser que les mares per cesària tinguin característiques diferents a les que tenen naixements vaginals. Per això es considera que pot produir resultats esbiaixats.

Per aquest motiu, el centre de Recerca en Economia i Salut (CRES-UPF) ha estudiat el vincle causal entre les cesàries no planificades i la salut del nounat centrant-se en la variable exògena, la variació del nombre de cesàries no planificades en funció de la franja del dia en què es produeix-en. Així, en aquest estudi, la variació en la taxa de cesàries per hora permet comparar mares semblants que, depenent de l'hora del part, tenen més o menys probabilitat de tenir una cesària, imitant les condicions que es donarien en un experiment.

Així, els resultats obtinguts asseguren que la taxa de cesàries és més gran durant les primeres hores de la nit, entre les 11 de la nit i les 4 de la matinada. Concretament, la taxa de cesàries augmenta en 6,3 punts, en comparació amb la resta del dia, tenint en compte que les mares que donen a llum al llarg del dia tenen característiques similars.

Aquesta dada està influenciada, segons els autors de l'estudi, amb la demanda de temps lliure per part dels metges. Així, es converteixen aquestes variables temporals en predictors significatius de les cesàries no planificades. La recerca també destaca els incentius no financers com a factor important en la presa de decisions dels proveïdors d'atenció mèdica, i que, per tant, els metges poden ser menys tolerants a la progressió natural de la tasca que comporta un part, que suposa molt temps.

Els incentius relacionats amb el temps lliure són molt importants, i els metges estan més predisposats a realitzar procediments que acceleren el part. Per tant, segons els autors de la recerca, seria necessari revisar els incentius creats per l'estructura de torns i les llargues hores de feina dels metges en els hospitals públics, «per reduir les intervencions evitables».

Menys cesàries, més estalvi

Eliminar les cesàries evitables reduiria la taxa el 38,1%, és a dir, 245 cesàries anuals. Tenint el compte que el cost d'una cesària per al sistema de salut espanyol és de 1.692 euros més que un part vaginal, eliminant les cesàries excessives, els hospitals podrien aconseguir una reducció de costos d'uns 675.000 euros. Segons els responsables de l'estudi, i tenint en compte les dades del 2014, es podria arriba als 47 milions per al sistema sanitari públic estatal i cada hospital podria contractar més de dos metges addicionals.