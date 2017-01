La crisi a la mancomunitat d´aigües fa dimitir Joan Solà

La crisi a la Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès (MAAS) ha acabat provocant la dimissió del seu president, Joan Solà (CiU). El fins ara president de l'organisme supramunicipal i alcalde de Riner deixa la mancomunitat d'aigües per discrepàncies internes dins l'ens, després d'haver defensat davant la junta un informe del secretari en què «queda palès» que la llei no permet seguir contractant l'empresa DITEC, «perquè el seu responsable és fill del director tècnic de la MAAS», explica Solà. DITEC s'encarregava fins ara de la lectura de comptadors i anàlisi de l'aigua.

Segons ha exposat Joan Solà a Regió7, entre els membres de la junta hi ha divergència d'opinions sobre el futur de la relació contractual amb DITEC i interpretacions oposades sobre què cal fer ara. «Malgrat que dos informes més, un d'un advocat especialista i un de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), corroboren que hi ha un problema d'incompatibilitat i avalen el document signat pel secretari», sosté Solà, paral·lelament, l'empresa té un informe propi que considera que el contracte és compatible.

Joan Solà, que en el passat ha estat president del Consell Comarcal del Solsonès, presidia la mancomunitat d'aigües des del 2015 i va comunicar dissabte passat la seva intenció de dimitir. «La meva marxa serà definitiva abans d'acabar la setmana», diu.

La incomptabilitat legal, segons sosté Solà, que hi ha d'entrada amb DITEC hauria provocat un retard en la lectura de comptadors de l'últim trimestre del 2016. Per aquest motiu, Solà era partidari de contractar «d'urgència» una nova empresa. La situació de crisi dins la mancomunitat d'aigües del Solsonès va sortir a la llum dijous passat en l'últim consell d'alcaldes, arran que l'alcalde d'Olius, Antoni Márquez (Independents per Olius), advertís els presents que hi havia una tardança «greu» en la lectura dels comptadors que podia ocasionar «greuges» als usuaris. L'organisme presta servei a deu municipis del Solsonès i a Biosca.

«No és que jo digui que DITEC ha donat un mal servei, no es tracta d'això, però la mancomunitat, que ja fa una bona gestió, ha de complir, a més, amb la legalitat», es mostra convençut Joan Solà.