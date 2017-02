Els afectats diuen que l'administració no té en compte les particularitats d'un territori molt dispers

Els criteris d'assignació de beques escolars busquen ser heterogenis «i incorporen diversos criteris econòmics, socials i geogràfics als seus barems», segons fonts del departament d'Ensenyament consultades per aquest diari. Malgrat tot, els pares afectats creuen que l'administració no té prou en compte les particularitats d'un territori molt dispers com el del Solsonès i demanen que s'estudiïn els casos on s'escull una escola de fora del municipi, no per una qüestió de preferència personal, sinó per evitar acabar sumant una gran quantitat de quilòmetres cada dia.

El Govern defensa que el dret a la gratuïtat del servei de menjador «neix del mateix criteri que permet gaudir de la gratuïtat del servei de transport escolar; és a dir, és per als alumnes que cursen algun nivell d'educació obligatòria i que han de desplaçar-se fora del seu municipi perquè allà no poden cursar el nivell educatiu que els correspon». Segons Daniel Rovira, a través de l'Ajuntament de Lladurs, es va fer arribar fa un temps la situació a la delegació territorial d'Ensenyament, on eren conscients que existia el problema. «En ciutats grans, on l'escola s'assigna per barri, també hi ha problemes similars», comenta Rovira en aquest sentit.