El Centre d'Empreses Innovadores impulsa la formació en TIC

Les sessions de formació organitzades al Centre d'Empreses Innovadores (CEI) del Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya (CTFC) a Solsona volen que les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) serveixin per dinamitzar l'àmbit econòmic i social local. La càpsula proposada per a ahir va tractar sobre l'ús de les xarxes socials per a la venda, sobretot pel que fa a la plataforma Instagram. La ponent va ser Pilar Puigvert, experta en Neurovenda i Neuromàrqueting.

L'objectiu del CEI és oferir solucions efectives a problemes d'emprenedors que aposten per l'autoocupació i volen crear la seva empresa, així com ajudar empreses que aposten per créixer i innovar. Una de les línies va encaminada a facilitar la innovació en mètodes, processos i en el vessant tecnològic. El CEI i el CTFC a Solsona col·laboren amb el Consell Comarcal del Solsonès i Global Lleida per portar a terme les càpsules formatives.