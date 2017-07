Guixers ha signat un conveni per poder utilitzar la gossera municipal de Solsona

L'Ajuntament de Guixers ha estat el primer de la comarca a signar un conveni amb el de Solsona per a la utilització del centre de recollida de gossos municipal de la capital del Solsonès. La signatura s'ha dut a terme en el marc d'una reunió dels alcaldes de Solsona i Guixers, David Rodríguez i Marià Chaure, i el regidor de Medi Ambient solsoní, Antoni Carralero. D'aquesta manera, Guixers s'adapta a la Llei de protecció dels animals, que obliga els consistoris a disposar d'unes instal·lacions o convenir la realització d'aquest servei amb ens locals supramunicipals o altres municipis.

Per a David Rodríguez, l'acord respon a un oferiment al qual es poden «acollir els ajuntaments que vulguin donar resposta a la problemàtica dels gossos abandonats». La de Solsona és l'única gossera municipal de la comarca, i ara mateix està al límit de les seves capacitats, amb 23 exemplars. Per la seva part, l'Associació en Defensa dels Animals de Solsona (ADAS), que col·labora en la gestió dels gossos abandonats, declara tenir més dificultats de contactar amb els titulars quan provenen de fora de Solsona. Josep Maria Barbens, responsable del nou centre de recollida de la finca de la Rebollosa, afirma que els que són de la capital comarcal, «se'ls acaba localitzant el propietari», però afegeix que la majoria de gossos provenen de fora de la capital del Solsonès.

A partir d'ara, la gossera municipal només acceptarà gossos de municipalitats amb les quals hagi signat prèviament un conveni. I, en el cas que arribi un gos abandonat i estigui plena, la Comissió de seguiment de la gossera decidirà com procedir. Està formada per l'Ajuntament de Solsona, la Policia Local, els Mossos d'Esquadra, el Cos d'Agents Rurals, l'ADAS i el responsable de la gestió de l'equipament, i també s'hi integraran els municipis de més de 500 habitants que en facin ús. Els de menys habitants hi seran representats a través del Consell Comarcal del Solsonès.

Tal com s'estableix en l'acord rubricat, l'Ajuntament de Guixers farà una aportació inicial a fons perdut de 7 euros per habitant, que són 1.022 euros. Les noves inversions que s'hagin de dur a terme a les instal·lacions s'aniran sufragant a través d'aquest fons i de les aportacions que facin els ajuntaments usuaris en cada moment, en proporció al nombre d'habitants. El conveni responsabilitza l'Ajuntament usuari del servei del transport dels gossos fins a la gossera i del pagament de 100 euros per la gestió de cada incorporació.