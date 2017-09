Sis sessions de 'mindfulness', novetats en les activitats per a la gent gran

Arriba un nou curs d'activitats per a la gent gran de Solsona amb novetats. D'una banda, la creació d'un grup de passeig, per a aquells que necessiten un ritme més lent que el grup de caminada, sis sessions de mindfulness (o consciència plena), arran de la bona acollida que va tenir en la darrera Setmana de la Gent Gran, i noves tècniques de mitja i ganxet, on també s'explicarà on buscar i interpretar patrons.

Les inscripcions es van obrir ahir i es poden fer a la recepció dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Solsona, amb una oferta que consta d'una trentena de propostes físiques, plàstiques, culturals i formatives, en un programa que es pot obtenir a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. La majoria d'activitats, organitzades per la regidoria d'Acció Social i els Serveis Socials del Consell Comarcal, amb la col·laboració del Consell de la Gent Gran, començaran a principi d'octubre, tot i que n'hi ha algunes que ho faran a final de mes.