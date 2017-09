L'alcalde de Solsona es nega a declarar i acusa la Fiscalia de 'polititzada'

Més de 100 persones de la comarca del Solsonès han donat suport a l'alcalde de Solsona David Rodríguez davant de la Fiscalia Superior de Justícia. Rodríguez ha agraït la presència, l'escalf i els cants que sha sentit des de l'interior de l'edifici i li han donat força, en les seves paraules.

El batlle i diputat al Parlament s'ha acollit al dret a no declarar i ha criticat al jutge per "extralimitar-se en les seves funcions". Rodríguez ha qualificat la Fiscalia de "polititzada".

50 persones han baixat des de Solsona amb l'autobus organitzat pel Solsonès pel Sí, i també hi ha hagut solsonines i solsonins que s'han desplaçat amb diversos cotxes particulars, a més d'estudiants que ja estaven a Barcelona i després de l'acte de suport a l'alcalde han anat cap a la plaça Universitat, per la manifestació de les 12 del migdia.

El batlle solsoní ha comparegut al costat de l'alcalde d'Agramunt, Bernat Solé, també són diputats de JxSí al Parlament. Com Rodríguez, Solé s'ha negat a declarar per haver signat un decret d'alcaldia a favor del referèndum de l'1-O.

Els batlles han presentat una petició davant del fiscal perquè consideren que "a la fiscalia no li correspon continuar amb les declaracions als alcaldes perquè el TSJC ha emès una interlocutòria en què aparta la fiscalia del cas del referèndum", segons ha relatat Rodríguez. Ambdós, però, han explicat que el fiscal no ha admès aquesta petició perquè, segons ha explicat Solé, "ha considerat que el document del TSJC només afecta els òrgans de la Generalitat i no la causa oberta contra els alcaldes".