«Vam ser de les primeres cases de la comarca a acollir turistes»

És una de les impulsores del turisme rural a la comarca. Als anys 90 va començar a rebre turistes a la casa El Paller de Can Viladomat, a Navès, i en fa 5 que regenta la Masia Rovira, a Pinell

Per què turisme rural?

Volíem viure a pagès. Amb la meva parella sempre havíem estat excursionistes, la qual cosa ens havia permès dormir en altres cases de pagès.

I com vau començar?

Trobant la casa El Paller de Can Viladomat, començant-hi a viure i anant-hi descobrint les possibilitats. Vam ser de les primeres cases de turisme rural del Solsonès a entrar en funcionament, i de les úniques a oferir menjars.

En quin moment es va constituir l'associació?

L'any 92. Al principi, com que hi havia més demanda que oferta, ens passàvem els clients i col·laboràvem força entre uns i altres. Actualment, l'entitat és més aviat representativa, per poder participar a les juntes del Patronat de Turisme o a la federació TuralCat, que engloba més de 400 cases.

Quins són els vostres valors?

L'ecologisme i la proximitat. Tant en la construcció de l'edifici com en el menjar i el tracte. Durant uns anys vam organitzar tertúlies amb persones conegudes, les convidàvem a passar el cap de setmana, mentre convivien i conversaven amb els visitants. Vam convidar el científic Martí Boada i l'escriptora Sílvia Alcántara, i va anar molt bé, però després se'ns va anar fent difícil trobar persones conegudes que no estiguessin ocupades, i nosaltres també anem molt enfeinats...

Com ha evolucionat la masia?

El Paller de Can Viladomat va patir diversos canvis de normatives, tenint en compte els vàters, la calefacció, etc. Masia Rovira, com que té cinc anys d'antiguitat, ja està més actualitzada: té un vàter a cada habitació, plaques solars per escalfar l'aigua, la piscina va amb hidròlisi salina... Vam ser els primers de la província de Lleida a tenir el certificat EcoLabel.