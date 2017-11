El Consell Comarcal decideix si vol tenir més participació

arxiu particular

La presidenta Sara Alarcón en el darrer Consell d´Alcaldes arxiu particular

El Consell d'Alcaldes del Solsonès ha presentat el Reglament per al foment de la participació als òrgans del Consell Comarcal. Proposat per la CUP, es votarà durant el ple que l'ens comarcal celebrarà la setmana vinent. El text exposa «la necessitat de regular els mecanismes que permetin a la població, així com a les entitats, associacions i col?lectius de la comarca, poder participar de manera directa en la política comarcal».

El portaveu d'Alternativa per Solsona-CUP a l'ens comarcal, Octavi Esteve, ha explicat que el grup polític ja va presentar «fa temps, a l'Ajuntament de Solsona, un reglament en el mateix sentit que el que proposem ara al Consell Comarcal». Durant la sessió del Consell d'Alcaldes del dijous, no hi va haver cap comentari en contra de l'aplicació del reglament, que serà votat en el proper ple de l'ens, dijous vinent.



Plens i reunions

El reglament tracta, sobretot, de la participació ciutadana al ple del Consell Comarcal i al Consell d'Alcaldes de l'ens, que prenen decisions i fan propostes que afecten una part o bé la totalitat de la comarca, i com diu el text, pretén «suplir els dèficits de participació existents en aquests òrgans, amb la voluntat de superar l'actual tancament i impulsar polítiques de participació i democràcia directa».

D'aquesta manera, les entitats, associacions i col?lectius de la comarca tindran dret d'intervenció oral per mitjà d'un representant, i podran fer els comentaris que considerin pertinents, llegir i argumentar una moció presentada o formular una pregunta o prec al ple als consellers del Consell Comarcal. Pel que fa al Consell d'Alcaldes, podran fer els comentaris pertinents i presentar propostes d'interès comarcal al conjunt d'alcaldes de la comarca del Solsonès. L'objectiu és poder «incidir d'una forma més directa en la presa de decisions dels òrgans comarcals» que, segons el text, necessiten obrir-se a la ciutadania.



Minuts

L'objecte del reglament presentat per la CUP, tanmateix, és la regulació normativa. Els requisits per poder adreçar mocions, precs o preguntes al ple o a les reunions d'alcaldes seran adreçar-les «almenys deu dies abans de la sessió informativa». D'aquesta manera, segons consta en el procediment, la presidenta, Sara Alarcón, comunicarà la petició al seu titular un dia abans de l'inici de la sessió plenària.

Les intervencions de les entitats, efectuades per un representant, no podran superar els deu minuts de durada i seran adreçades un cop aixecada la sessió del ple o del Consell d'Alcaldes. A més, podran intervenir un màxim de tres entitats en la mateixa sessió. Pel que fa als habitants de la comarca, podran fer els comentaris, preguntes o propostes amb una durada màxima de cinc minuts amb un màxim de quinze minuts totals d'intervencions per cada ple o reunió del Consell d'Alcaldes, amb dret a rèplica i contrarèplica. Les preguntes es respondran en la mateixa sessió o en la convocatòria següent.