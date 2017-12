Solsona renova el format de la visita dels patges amb una jornada lúdica a la Sala Polivalent

Els Reis d'Orient visitaran Solsona el proper dissabte 30 de desembre, en un acte que enguany ha renovat completament el seu format, amb una jornada completa d'activitats lúdiques i familiars. Totes les propostes d'«Un dissabte amb els patges» seran gratuïtes i es desenvoluparan a l'interior de la Sala Polivalent, per evitar «les gèlides temperatures que havien de desafiar cada any tots aquells que feien cua per pujar a la falda dels patges», en paraules de l'Ajuntament de Solsona.

Les regidories de Cultura i Educació de l'Ajuntament solsoní s'han encarregat de l'organització, amb la col·laboració de nombroses entitats, establiments i particulars com ara Amisol, l'Associació de Festes del Carnaval, el Club de Patinatge del Solsonès, la Coral Sant Jordi, El Drac, l'Escola Municipal de Música, la merceria Nuri, la botiga de mobles de cuina Núria Miralles, el Quartet de Saxòfons, Solsona Patí Club, Somnis de Paper, l'escola de teatre Tatrau i la Unió de Botiguers (UBIC).