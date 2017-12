El curs Anem per Feina supera les expectatives de la desena de participants

El curs Anem per Feina, desenvolupat a Solsona i organitzat per l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (AdlSolCar) amb el Servei Connectem 2017 (SOC), ha tingut 11 participants que han vist canviar la seva idea respecte de què és buscar feina. Els tallers desenvolupats amb Montse Rodrigues i Moisès González, de Moiacció, han treballat conceptes com ara l'autoacceptació o l'autoestima, i han equilibrat la recerca de feina amb la intel·ligència emocional. Els participants han valorat l'enfocament cap a treballs on puguin fluir i donar el millor d'ells mateixos. L'acció ha estat subvencionada pel Servei Públic de Catalunya en el marc del projecte Treball als Barris.