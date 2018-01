«Els ramats de vaques també han patit, però és més difícil de demostrar»

El coordinador comarcal de la Unió de Pagesos al Solsonès, Ramon Sala, també és ramader. «Els vaquers hem patit alguna baixa als ramats pel llop, però és més difícil de demostrar», explica Sala, que en els darrers mesos ha comptat «dos vedells morts a la serra del Verd», dins l'àmbit on s'ha situat el llop.

Segons Sala, en el cas del sector oví, «el pastor moltes vegades ho veu, i l'atac fa més mal perquè mata més animals de cop. Costa menys de demostrar. En canvi, amb les vaques, no és tan visible, ataca algun vedell que a vegades ni el trobes».

Sala està pasturant a Travil, al límit entre el Solsonès i el Berguedà, mentre explica a Regió7 que els ramaders afectats estan «emprenyats amb la Generalitat perquè «la història fa temps que dura i nosaltres fa temps que ens queixem, però no ens feien gens de cas. Ens deien que es tractava de gossos asalvatjats. Ara sí, s'ha encès l'alarma, però a veure com evoluciona tot plegat».

El ramader Florenci Serra, que pastura ovelles, diu que veu «el futur incert», perquè «l'administració diu que et portarà uns gossos, però tu has de seguir pasturant. I et diuen que et pagaran indemnitzacions, però jo, amb una trentena d'ovelles mortes, encara no he rebut res». Sala afegeix que la Generalitat no ha inclòs la Unió de Pagesos a les reunions «per por que els pressionem». Sala no té constància de la comissió de seguiment que s'ha format entre els ajuntaments dels municipis de a Coma i la Pedra, Odèn, Fígols i Alinyà, i Guixers, pertanyents al Solsonès i a la comarca veïna de l'Alt Urgell.



Estrès al ramat

«No dic que no hi hagi d'haver llops, però el que hem de fer és tenir-ho clar. Ara en tenim un, i és una espècie protegida. Potser hem de canviar l'estratègia i no pasturar cap a la muntanya», continua Sala, que afegeix que la presència del llop «provoca estrès al ramat», i amb el temps hi ha conseqüències com ara avortaments. Serra també afirma que les ovelles «saben quan el llop les volteja, i a vegades es xafen les unes a les altres».



Avantpassats

«Potser ens hem de replantejar la situació de la ramaderia extensiva», segons explica el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos, que diu que abans «els avis convivien amb llops, guardaven les ovelles a dins de casa i hi havia gossos protectors. Ara és diferent, però el que és clar és que hi hem de cabre tots».

Per la seva banda, Serra coneix un veí d'Odèn que havia vist gossos protectors dels ramats dècades enrere, quan «les ovelles es tancaven a les masies». Sala conclou que el sector ramader ha de «saber cap on tirar, i que l'Administració ens tingui en compte, ens cuidi, i ens digui clarament el que hi ha».