El Carnaval de Solsona tindrà un espai al nucli antic per a la seva imatgeria

L'Ajuntament de Solsona cedeix durant el 2018 els baixos de Cal Manel (número 17 del carrer Castell) a l'Associació de Festes del Carnaval. La idea del consistori és que la imatgeria gegantera del Carnaval pugui exposar-se permanentment en aquest local tan cèntric del nucli antic solsoní, situat just davant de l'emblemàtica torre de les Hores, on es penja el ruc.

A final del 2016, en ple municipal, es va aprovar per unanimitat l'adquisició de tres quartes parts de Cal Manel, una finca de 419 metres quadrats de superfície útil, per un import de 125.000 euros. L'any passat es va acabar de comprar en la seva totalitat. L'Ajuntament solsoní ha encarregat la redacció d'un pla d'usos de l'edifici, situat entre dos immobles també de titularitat municipal, Cal Metge Solé i Cal Morató.

El conveni, rubricat per l'alcalde, David Rodríguez, i la presidenta de l'Associació de Festes, M. Àngels Guilanyà, també estableix una aportació anual del consistori de 9.500 euros i la meitat de la recaptació que es farà per ocupació de la via pública durant la festa per parades i atraccions. En l'edició anterior, el Carnaval va ingressar 2.177 euros a través d'aquesta via.

Un altre acord fixa la cessió gratuïta a l'entitat de la Sala Polivalent per a tots els actes que s'hagin de celebrar a cobert i per als assajos dels ballets que es duen a terme les setmanes prèvies. A més, l'Ajuntament també col·labora amb la festa per mitjà de la publicitat a diferents mitjans de comunicació, el lloguer de lavabos portàtils a la via pública, la cessió de materials i treballs fets. El consistori xifra el cost econòmic total de la col·laboració a més de 29.000 euros, l'any 2017.



Mecenatge

L'Associació de Festes del Carnaval, per la seva part, manté enguany la iniciativa del mecenatge dels gegantons. Aquest cop, el protagonista serà el Comte de l'Assaltu Xic.

«Deixem a les vostres mans poder formar part en la construcció d'aquesta nova figura, que de ben segur tornarà a ser la il·lusió dels més petits, i dels no tan petits», explica l'Associació de Festes del Carnaval, que l'any 2016 també va portar a terme una campanya de finançament per al gegantó de la draca xica.«A part de l'aportació econòmica, és una manera de formar part de la història del Carnaval», continuen des de l'entitat. Els imports i la seva representació vers el mecenatge són els mateixos que l'any anterior. Els mecenes rebran un diploma d'agraïment, un diploma i un pedaç per a la bata o un diploma, un pedaç i el nom gravat al cavallet.