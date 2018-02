«Hem d'anar molt amb compte amb el carrer obert aquests dies de Carnaval»

Marc Barbens, portaveu del PDeCat al Solsonès, creu que el tram del carrer de Sant Miquel afectat per les obres és «molt perillós per als vianants, que hi poden caure fàcilment, i ara encara més durant els dies de Carnaval». És per això que demana a l'Ajuntament solsoní que marqui i tanqui correctament la zona per tal d'assegurar les obres. A més dels possibles danys a les persones, també es podrien fer malbé les restes arqueològiques trobades.

Barbens espera que quedi «ben recollit i es pugui recuperar d'alguna manera, i que l'artèria de la ciutat pugui estar resolta». També recorda els forats que hi va haver fa dos anys, que haurien estat «un problema si haguessin afectat alguna persona». També explica que hi havia hagut moltes caigudes per culpa de l'empedrat.



Antelació

«En l'aspecte temporal, l'execució de les obres al carrer de Sant Miquel ha estat un desastre», segons Barbens, que critica la manca de previsió per part del consistori i diu que és «com si s'haguessin preparat un examen una hora abans de fer-lo, sabent amb temps quan el tenien». El portaveu del PDeCat a la comarca diu que l'Ajuntament solsoní hauria d'haver previst amb molta antelació l'execució de les obres, i avançar-les a d'altres que no afectessin tant el nucli antic durant la campanya comercial de Nadal i el Carnaval.

«És la festa més important de l'any per a la comarca, reconeguda arreu. Hauríem de tenir la ciutat impecable, i no amb una de les principals entrades al nucli antic en obres», conclou Barbens.