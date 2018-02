Solsona posa a votació quin nom ha de tenir la plaça de les urnes de l'1-O

Plaça de l'1 d'Octubre, de la Independència, del Referèndum o de la República. Els solsonins poden votar des d'ahir entre un d'aquests quatre noms per batejar la plaça on es va fer el referèndum de l'1-O. La votació no només inclou la tria del nom, sinó que el votant ha de dir si n'és més o menys partidari en una gradació de quatre nivells. I es podrà fet votant directament en una urna o bé a través d'una aplicació de mòbil del mateix Ajuntament.

La regidoria de Participació de l'Ajuntament de Solsona va posar en marxa ahir un procés participatiu per fer aquesta votació. L'aplicació mòbil «Solsona, una experiència gegant» presenta un nou mòdul també des d'ahir que du per títol «Posa nom a una plaça». És una enquesta que permet votar, a través d'emoticones, cada una de les quatre opcions per denominar la plaça i amb diferents graus de satisfacció. A més, si algú vol proposar un altre nom, pot afegir-lo a l'apartat «Comentaris». Per a aquesta darrera opció cal, necessàriament, haver valorat igualment la resta de noms proposats.

Tots els usuaris que ja tinguin descarregada l'aplicació cal que l'actualitzin –o que l'eliminin i la tornin a descarregar– per accedir a l'enquesta (http://ubime.es/qr/ downloadappsolsona). Aquest sistema, desenvolupat per la mateixa empresa que va dissenyar l'aplicació mòbil, Aplicacions Multimèdia Interactives (Ubime), no preveu cap control del perfil de l'usuari ni per edat. Únicament restringeix les vegades que es pot respondre l'enquesta, ja que només permetrà fer-ho una vegada per dispositiu.

El regidor de Participació, Antoni Carralero, s'ha decantat per aquesta fórmula, que s'estrena a la ciutat, «per tal de facilitar la participació mitjançant la votació en línia». Carralero recorda que l'Ajuntament ja disposava de l'app, que preveu la possibilitat de fer enquestes. «Tot i no ser pròpiament un sistema de votació, creiem que ens pot fer servei per a aquest cas». A més, «contribuirà a impulsar aquesta eina entre la ciutadania». Paral·lelament, per a la ciutadania que no tingui accés a l'aplicació mòbil, es pot votar presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament mitjançant butlletes que s'hi faciliten amb el mateix contingut de l'enquesta en línia. Tant una via com l'altra per decidir el nom de la plaça de la Sala Polivalent estaran actives fins al divendres 16 de març.

Un procés participatiu d'aquest tipus a través de l'aplicació mòbil s'ha posat en pràctica en altres municipis. Per exemple, a Reus, es va dur a terme una enquesta per valorar la festa major i a Malgrat de Mar per saber l'opinió sobre els actes i els horaris del Carnestoltes de l'any passat.



Acord unànime del ple

Amb aquesta iniciativa es dóna compliment a l'acord plenari del 13 d'octubre passat, segons han explicat fonts municipals, en què es va aprovar per unanimitat iniciar un procés per institucionalitzar la proposta sorgida d'una votació popular simbòlica que es va portar a terme durant l'aturada del 3-O i impulsada aleshores pel CDR al Solsonès.

En aquella votació va imposar-se el nom de plaça de l'1 d'Octubre. El regidor Corralero ha explicat que, «tot i que en aquell moment no va aparèixer el nom de la República, ara es considera fonamental plantejar-ho com a opció». I ha afegit que «amb la culminació del procés no només es posarà nom a una plaça que actualment no en té, sinó que es farà justícia al record d'una mobilització ciutadana sense precedents a la ciutat».