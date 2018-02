Càritas Arxiprestal vol refer ponts amb el bisbe

L'assemblea anual de Càritas Arxiprestal Solsona-Morunys, que es va celebrar dijous al vespre a la sala de cultura de l'Ajuntament de Solsona, va elegir per unanimitat la candidatura presentada per Ramon Padullés, que ja exercia les funcions de president des del decés, el mes d'octubre passat, de Josep Montanyà i Tomasa. Als primers llocs de la llista acompanyen Padullés el vicepresident, Salvi Nofraries, i el tresorer, Josep Lluís Alonso. No va ser només una assemblea de canvi de noms, sinó que Padullés va anunciar que en breu demanarà de reunir-se amb el bisbe Xavier Novell per tal de tornar a establir canals de diàleg i trencar la situació actual en què a la ciutat hi ha dues entitats de Càritas (l'arxipestral i la parroquial).

En el transcurs de l'assemblea, el nou president va anunciar un preacord entre l'entitat altruista i el Consell Comarcal del Solsonès i l'Ajuntament de Solsona,segellat el mateix matí de dijous, pel qual les dues administracions públiques es comprometen a sufragar el dèficit anual que genera el servei d'assessorament legal que ofereix Càritas; una prestació molt valorada pels usuaris (la secretària va qualificar-lo com «l'estrella dels serveis») però que des dels seus inicis acumula un dèficit de més de 37.000 euros. Padullés va explicar que és previst que el conveni se signi en breu, i encara que Consell Comarcal i Ajuntament «es comprometen a subvencionar el dèficit anual però no l'històric», això suposarà que «no augmentarem el dèficit en aquest servei».

Padullés es reunirà amb el bisbe Novell «per tornar a reajuntar Càritas»; i així posar fi a una fractura que es va consumar amb la decisió unilateral del bisbe de modificar els estatuts de l'entitat i que suposa la coexistència a la mateixa ciutat de dues Càritas, una situació anormal a la qual l'actual junta de Càritas Arxiprestal vol posar fi.

A dia d'avui, Càritas Arxiprestal Solsona-Morunys té 97 socis, i encara que «són molt fidels, també és veritat que ens calen joves», va explicar el tresorer, Josep Lluís Alonso. En aquest sentit, les xifres són significatives: més del 42% dels socis tenen entre 70 i 90 anys, i els socis menors de quaranta anys encara no arriben al 5%. La intenció de la nova direcció és incrementar i, sobretot, rejovenir els socis; però s'han descartat les clàssiques campanyes publicitàries «perquè no funcionen», va assegurar Padullés, i es va mostrar partidari d'una campanya adreçada «als sentiments i entre les persones més properes a nosaltres». «Ens ho hem de fer nostre», va animar els socis el nou president de l'entitat.

Al seu torn, el tresorer de Càritas va presentar el pressupost de l'associació per a aquest exercici, que suma 48.000 euros. I, pel que fa a l'any 2017, Alonso va quantificar el dèficit en 1.829 euros. Encara que «és el més petit dels dar-rers set anys que sumen dèficit», el tresorer va afirmar que «intentarem eliminar-lo».

Pel que fa als ingressos, el 55% prové de subvencions, les quotes dels socis suposen el 23% i els donatius, el 15%. I pel que fa a les despeses, destaca l'ajuda a famílies en risc d'exclusió social, que representa el 46% de les despeses; i la segona posició, amb el 30%, va a parar a serveis d'estrangeria.

D'altra banda, i en el transcurs de la presentació de la memòria de l'any passat, la secretària de Càritas va anunciar els serveis de l'entitat, que en molts casos es coordinen amb els serveis socials de l'Ajuntament i el Consell Comarcal.

Així, el servei d'acollida i informació va atendre 184 persones; el Fons d'Emergència Social, que també suposa un seguiment familiar, va ajudar 55 famílies de diverses maneres, des del rebost solidari que es reparteix quinzenalment fins a despeses de llum, aigua, etc. A més a més, subministren bolquers, llet i medicaments. D'altra banda, el Fons Solidari Diocesà va atendre 10 famílies necessitades i va engegar el programa «Apadrina un avi» per escurçar distàncies entre la generació dels avis i la dels joves.

En el cas de la prestació d'assessorament legal va rebre 145 peticions de suport.

A més a més, Càritas Arxiprestal Solsona-Morunys també ofereix classes de llengua, que sobretot s'adrecen a dones marroquines. I, finalment, la Borsa de Treball va derivar 13 persones a la Fundació Volem Feina, que també forma part d'aquesta entitat cristiana.