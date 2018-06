Les gegantes llueixen els rams grocs

El Corpus de Solsona arribava tensionat a la jornada d'ahir per una polèmica de símbols entre l'Agrupació de Geganters de Solsona i els responsables locals de l'ANC. Els geganters havien anunciat que no farien cas a la petició i a les pressions de l'ANC perquè les figures portessin llaços grocs en solidaritat amb el presos, i van mantenir el seu criteri. Ahir, la festa, amb les gegantes lluint uns visibles rams grocs, es va celebrar sense incidents. Amb tot, el debat i la picabaralla ha deixat ferides obertes.

La festa de Corpus es va iniciar amb la missa a la catedral, seguida de la processó. Però, per segon any consecutiu, l'actualitat va deixar en un segon pla la tradició.

Si l'any passat la notícia va ser la decisió de la corporació municipal de no participar més en la processó de Corpus, per primera vegada i a conseqüència d'unes declaracions del bisbe de Solsona, Xavier Novell, considerades homòfobes per una part dels membres del consistori, aquest any la tensió política que viu Catalunya s'ha traslladat a Solsona en un enfrontament entre dues de les seves entitats, l'Agrupació de Geganters de Solsona i la secció local de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC); precisament dues de les associacions solsonines més arrelades al territori. El motiu: discrepàncies sobre el paper i la simbologia del folklore solsoní en la denúncia de la situació política que viu el país; i, més concretament, en la idoneïtat o no de col·locar llaços grocs als gegants.

A darrera hora de divendres passat, 1 de juny, l'Agrupació de Geganters va penjar en el seu compte de Facebook una nota encapçalada amb el títol Per la llibertat de tots i tothom i on explica que l'associació «fa temps que es veu assetjada» per membres de l'ANC, als qui acusa d'intentar «que ens posicionem políticament» i de «voler imposar una forma d'actuar» utilitzant els gegants «com un altaveu públic per reivindicar unes certes idees». L'Agrupació de Geganters a?rma que l'entitat s'ha posicionat reiterades vegades denunciant «la manca greu de justícia que pateix el nostre país», i alhora recorda que l'agrupació es va adherir a la consulta per la independència del desembre del 2010 i que va tenir la iniciativa de desplegar una estelada gegant durant el ball de l'àliga en la festa major del 2014. Els geganters solsonins també consideren una prova de la seva implicació social els rams grocs que lluïen ahir les dues gegantes, una decisió presa de manera «democràtica, lliure i consensuada».

L'ANC no comparteix les acusacions de l'Agrupació de Geganters. L'associació independentista ha anunciat per al dia d'avui, dilluns, un comunicat de premsa en resposta a l'agrupació de geganters.

Encara que el temps va permetre la celebració de les activitats festives i religioses al carrer, tot i l'amenaça de pluja, l'absència de la corporació municipal en la processó posterior a la missa (on, per cert, sí que van assistir els representants polítics municipals) va restar lluïment i solemnitat a l'acte. La festa religiosa, però, també va perdent adhesions i la presència de ?dels també era, enguany, significativament menor en relació amb altres anys.

La processó tampoc va poder eludir l'actualitat política. Els membres de l'Agrupament Escolta Pare Claret, responsables de dissenyar cada any la catifa a la plaça del Bisbe, van optar per un disseny a favor de la llibertat d'expressió i per «denunciar la repressió que el nostre país està vivint», expliquen. Amb materials com escorça, terra, pètals de rosa o serradures, els joves escoltes van idear una composició amb el lema «pensem lliures».