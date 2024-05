Gairebé totes les piscines es podran omplir aquest estiu després de l'aixecament de l'estat d'emergència

A causa de l'aixecament de la fase d'emergència i el pas a l'excepcionalitat en l'àmbit del Ter-Llobregat, una àrea que engloba a 202 municipis catalans, el Govern permetrà que les piscines d'ús públic es puguin obrir sense necessitat de ser declarades com a refugi climàtic, com estava previst fins ara. A més, es podran reomplir, o omplir per primera vegada en cas de piscines de nova construcció o que hagin estat rehabilitades, tant les d'ús públic, com també les privades que comptin amb sistema de recirculació de l'aigua. Tot i això, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha remarcat que «la sequera encara no s'ha acabat».

La tornada a la fase d'excepcionalitat, gràcies a la recuperació de les reserves de les conques internes, ha possibilitat que les mesures de consum d'aigua siguin menys restrictives. Així doncs, les piscines municipals o altres d'accés públic com de recintes turístics, centres esportius, lúdics o piscines de comunitats de propietaris també es podran omplir. A més, el govern preveu que es pugui utilitzar de les piscines privades que estan destinades al bany de persones amb grau de discapacitat reconegut, com els centres educatius que podran fer ús de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres, destinades al bany d'infants. Tot i això, en tots els casos s'hauran d'omplir només amb les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.

Millora de les reserves

El Govern ha anunciat avui l'aixecament de la fase d'emergència per sequera i, per tant, més de 200 municipis han tornat a l'excepcionalitat. Després del recent episodi de pluges el volum dels embasaments catalans s'ha vist visiblement augmentat, arribant, fins i tot, al 23,78% de les reserves totals de les conques internes. Aquesta palpable millora del panorama ha fet que a Catalunya tinguem l'aigua garantida, almenys, fins a finals d'any, segons ha apuntat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja.

L'episodi de pluges va començar el passat dijous dia 25 d’abril, quan les reserves totals de les conques internes es trobava al 18,16% i al mes de març al 14%. Després d’aquestes abundants precipitacions, la xifra ha arribat gairebé fins al 24%, sis punts percentuals per sobre. Tot i això, durant els darrers dies, els ruixats han anat perdent força. Durant els darrers dos dies l’estació del Port del Comte, propera a l’embassament de la Llosa del Cavall ha arribat a acumular fins a 14 mm d’aigua, mentre que la Pobla de Llitet i Cercs, propers a la Baells, han arribat als 5,1 mm i 6 mm, respectivament.

Els embassaments de les conques internes ja compten amb visibles canvis pel que fa a l’aigua que contenen. Dels que es troben a la regió central el pantà de la Baells és el que s’ha omplert més després del període de pluges. Segons dades de l’ACA, el passat 25 d’abril, abans de les precipitacions, es trobava al 25,5% del volum total que pot arribar a tenir, i en aquests moments en té un 38,3%, una xifra que es tradueix en 42 hm³. La Llosa del Cavall, per la seva banda, ha passat del 20,5% al 24,3%, amb unes reserves actuals de 19,4 hm³ i el pantà de Sant Ponç ha registrat un lleuger increment, del 31,5% al 32,5%, d'un sol punt percentual.

Mesures en l'excepcionalitat

La fase d'excepcionalitat permetrà que el consum per habitant i dia torni a ser de 230 litres. A més, farà que atres mesures se segueixin mantenint, com la reducció de la dotació de reg agrícola en un 40% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades, la reducció del 15% dels consums d’aigua dels usuaris industrials o també en els usos recreatius. Pel que fa a l'aigua pels usos ramaders, hi haurà una reducció del 30%, mentre que durant l'emergència el límit es trobava al 50%. Tot i això, els pagesos comptaran amb la possibilitat de flexibilitzar les reduccions presentant un Pla d’estalvi d’aigua a l’ACA.

L’ús d’aigua potable per al reg de jardins i zones verdes públiques o privades es mantindrà prohibit, excepte en casos en què s’hagi de garantir la supervivència d’arbres o plantes. Com també el reg de gespa en tots els casos, exceptuant les superfícies destinades a pràctica federada d’esport. Tampoc es podrà netejar carrers, clavegueram, paviments o façanes amb aigua potable.