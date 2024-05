Campuzano declara Berga capital de la inclusió en la cultura popular

Una seixantena de persones han participat aquest dimarts en les comparses de la Patum de La Llar a la plaça de Sant Pere de Berga, l’escenari de la festa oficial i on ja van saltar l’any passat en comptes del pati de l’escola Santa Maria de Queralt per celebrar els 50 anys. La iniciativa va tenir tant èxit que s’hi ha quedat i els usuaris de la Llar n’estan molt contents: «Els discapacitats tenim dret a saltar a la plaça, com ho fa tothom», explicava Anna Noguera. La de La Llar és una Patum que no té límit d’edat, només cal tenir el certificat de discapacitat funcional per poder-hi participar, explicava Ester Comellas, gerent de la Fundació La Llar: «Aquest any, la persona més jove tenia 12 anys i la més gran 78» i tots feien Patum molt il·lusionats: «Fa mesos que assagen i que es preparen per aquest dia, al costat de professionals i de voluntaris». Com a novetat d’enguany, es va obrir la participació en aquesta Patum a les unitats de persones amb diversitat funcional de les escoles ordinàries, no vinculades pròpiament a la fundació.

Es van poder veure cavallets amb cadira de rodes o guita amb rodes per facilitar-ne el transport. Per fer-ho possible, els organitzadors adapten el que faci falta. Carme Ribera va saltar amb els Nans Nous, i en feia un balanç molt positiu: «M’ho passo molt bé fent Patum i estic contenta que es faci a la plaça Sant Pere, perquè és més gran».