Patum amb fresca i possibilitat de ruixats a partir de dijous

El temps d’aquest maig, amb ruixats de tarda-vespre, serà la tònica que marcarà aquesta Patum a partir d'aquest dijous. Aquesta és la previsió que ha exposat a Regió7 el meteoròleg berguedà Aleix Serra.

Aquest dimecres, la jornada encara registrarà una temperatura d’uns 25 graus al migdia i agradable al vespre i serà un dia de passacarrers «tranquil», meteorològicament parlant.

A partir de dijous a la nit però, segons Aleix Serra, la situació canviarà: baixaran els termòmetres i arribaran pluges. Aleix Serra ha comentat que la Patum de Lluïment de dijous al migdia es viurà amb «confort tèrmic», però que de cara a la tarda «els xàfecs i tempestes que es preveuen a tocar del Pirineu i Prepirineu poden descarregar a Berga i es poden allargar fins a la nit. Patirem per si hem d’arrencar la Patum Completa plovent o para a temps». De tota manera, però, «no serà tota una nit passada per aigua».

Aquesta inestabilitat amb probabilitats de pluja es repetirà el divendres a la tarda, en la jornada de la Patum infantil: «Pot ploure, però ni caurà molta aigua ni serà molta estona». De cara a dissabte es pot mantenir aquest temps variat i més enllà «és difícil de predir». Pel que fa a temperatures, sí que constata que a partir de demà les nits de Patum seran fresques: «Ens mourem entre 10 i 15 graus, depèn de la nit".

Meteoròleg i regidor de la CUP a Berga

Com a regidor, Aleix Serra viu actes de la Patum amb les autoritats, però aquests dies serà més buscat per la previsió del temps. Tothom vol saber si plourà o no.