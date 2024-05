El funeral del motorista d’Artés mort per accident serà aquest dimarts a la tarda

Joel Santiveri Obradors, el motorista de 32 anys i veí d’Artés que va morir aquest cap de setmana arran d’un accident a la C-25, a Sallent, serà acomiadat aquest dimarts, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

Per causes que encara s’estan investigant, el motorista va caure a la via al punt quilomètric 144. Com a conseqüència de l’accident, va ser traslladat en helicòpter en estat crític a la Mútua de Terrassa, on va morir la matinada de dissabte.

En l’accident hi van treballar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i una ambulància i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 20.18 h.

Es tracta de la segona víctima mortal en el mateix tram aquest any, ja que el febrer també va morir un veí d’Artés a la C-25, al seu pas per Sallent.