La Diputació de Lleida arranjarà un nou espai per a l'aparcament a les Fonts del Cardener

La Diputació de Lleida ha tret a concurs els treballs per a l'adequació d'un nou espai d'aparcament per a uns vint vehicles a l'àrea de lleure de les Fonts del Cardener, al terme municipal de la Coma. Aquest és un important punt d'atractiu turístic al territori i fins ara no disposava d'una zona que pogués suportar el volum de cotxes i autocaravanes que s'hi solen apropar, sobretot en caps de setmana i festius. De cara al futur, segons l'alcalde de la Coma i la Pedra, Gerard Bajona, es preveu habilitar aquest espai per tal que compti amb totes les condicions per a la pernoctació d'autocaravanes.

L'espai que encara ara està destinat a l'aparcament és molt reduït, de manera que se sol omplir de vehicles fàcilment, causant que d'altres estacionin en espais on no està permès. A més, es troba a uns 300 metres de l'atractiu turístic. El nou espai, segons ha apuntat Bajona, no solucionarà la qüestió de la proximitat, ja que està situat a escassos 50 metres de l'actual, on hi ha la font de l'Esquerrana, però podrà suportar una major quantitat de vehicles perquè comptarà amb vint places per a cotxes i autocaravanes.

De cara al futur el consistori preveu arranjar la nova zona d'estacionament per tal que disposi de totes les delimitacions, dotacions i condicionaments per a ser una àrea de pernoctació completament equipada. Tot i això, no esdevindrà un espai d'ús exclusiu per aquesta mena de vehicles.

L'actuació s'emmarca dins la iniciativa Naturalment Lleida, impulsada per la Diputació, però la direcció del projecte ha estat empresa des de l'Ajuntament de la Coma i la Pedra. Les obres s'han pressupostat per 48.200 euros, comprenent el projecte d'adequació, d'aparcament de cotxes i pernoctació d'autocaravanes.