El camí del pantà de Sant Ponç, tallat per despreniments

Un conjunt de pedres de grans dimensions ha tallat el camí que voreja el pantà de Sant Ponç, a la banda nord-est, que forma part del terme de Navès. L'esllavissada ha estat causada per les fortes pluges primaverals. L'alcalde del municipi, Josep Maria Casafont, ha explicat a Regió7 que l'entitat encarregada de la gestió de la via és l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Per tant, és ella qui s'ha d'encarregar de treure l'obstacle.

De moment, hi ha cintes que han col·locat els Mossos a banda i banda del camí, que no permeten el pas dels cotxes, tot i que les persones que van caminant sí que hi poden passar. «Els principals afectats pel despreniment són els visitants que voregen el pantà amb cotxe i quan arriben al punt han de donar mitja volta», han afegit els responsables de la Caseta del Pantà, situada a la part sud-est de l'embassament, ja dins del terme de Clariana de Cardener. La Caseta no s'ha vist perjudicada per la caiguda de la roca, ja que es troba lluny del punt del camí afectat i «la gent que ve ho sol fer per l'entrada sud de l'embassament, per la presa», han continuat els seus responsables.

Tampoc hi ha veïns afectats, tot i que alguns diuen que l'esllavissada s'hauria de senyalitzar abans: «No ho saps fins que te la trobes davant», afegeixen.

Durant els darrers mesos, els despreniments de roques a causa de les fortes pluges han estat habituals al Solsonès. També prop del pantà, a Olius, fa dos mesos que la C-26 va estar tallada durant més d'un dia pel despreniment d'una pedra.