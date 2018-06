L'experta en postres saludables Cristina Manyer visita Solsona

Com elaborar postres sense sucre i saludables sense renunciar a què siguin deliciosos. Això és el que s´ensenyarà en el quart i darrer taller de cuina de la temporada de la campanya municipal de Solsona 'Al·lèrgicum, mengem sense barreres', que s´ha reprogramat per al dimarts 19 d´aquest mes, de sis de la tarda a vuit del vespre al Casal Cívic Xavier Jounou. Anirà a càrrec de la reconeguda xef i coach Cristina Manyer.

Manyer també és professora, col·laboradora del portal Etselquemenges.cat i autora d´un blog que porta el seu nom, on comparteix coneixements de cuina terapèutica. Les inscripcions al seu taller són gratuïtes i estan obertes a l´Oficina d´Atenció Ciutadana de l´Ajuntament fins al mateix dia 19.

Aquesta serà el darrer taller de la temporada de la campanya 'Al·lèrgicum', dissenyada per facilitar recursos a la població amb al·lèrgies, celiaquia i amb intoleràncies alimentàries i sensibilitzar els establiments de restauració i venda de productes alimentaris. La promou per tercer any la regidoria de Salut amb la col·laboració de Toleràncies i la Diputació de Lleida. Les persones que han participat als cursos pràctics rebran un formulari de valoració. Entre altres accions que es duran a terme properament hi ha l´assessorament a restaurants i comerços.