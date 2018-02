El canal 33 estrena el documental sobre la Black Music Big Band

Aquesta nit, a les 22.00 h, el canal 33 estrena un documental sobre el making off del primer disc de la Black Music Big Band (BMBB), una formació gironina d'una trentena de músics joves creada a partir d'una iniciativa pedagògica de la Casa de la Música del Gironès i del Black Music Festival. La producció mostra concretament el procés de gravació del disc, amb clàssics del funky i del soul, i té la col·laboració d'artistes com The Sey Sisters, Genís Bou, Llibertat Fortuny, Raynald Colom i La Dinamo.

L'emissió d'aquest documental de la BMBB s'emmarca en la celebració de l'edició d'enguany del Black Music Festival, que se celebrarà els dies 1 i 18 de març a Girona, Salt, Barcelona, Reus, Torroella de Montgrí, Perpinyà i Fornells de la Selva. Precisament, la Black Music Big Band obrirà el festival amb un concert a la Sala Apolo de Barcelona l'1 de març.

La Black Music Big Band (BMBB) és formada per joves menors de 25 anys i es va crear a Girona al començament del 2016. El seu objectiu és oferir una experiència completa com a músics professionals als seus integrants, fent actuacions i enregistraments, i crear un espai on els músics joves de Catalunya trobin les millors condicions per desenvolupar i completar la seva formació musical.