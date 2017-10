El Rotary Club de Manresa-Bages i UManresa convoquen la segona edició del premi La ciència i els infants

El Rotary Club de Manresa-Bages i la UManresa continuen amb l´aposta per l´educació científica dels nens i nenes de la Catalunya Central. Per aquest motiu han convocat la segona edició del premi La ciència i els infants, que té per objectiu ajudar a la dinamització i millora de l´ensenyament de les ciències en les primeres edats a través del reconeixement de propostes d´educació científica elaborades per mestres i adreçades a nens i nenes d´entre 0 i 8 anys. Poden participar en el concurs els mestres responsables de grups escolars des d´educació infantil fins a segon cicle inicial de primària de centres educatius de la Catalunya Central, que hauran de planificar i elaborar una proposta d´experimentació per al seu grup classe. Les propostes participants es presentaran en el marc de la 7ª Fira d´experimentació per a infants de 0 a 6 anys que tindrà lloc els dies 25, 26 i 27 del pròxim mes de gener al Museu de la Tècnica de Manresa. Les persones interessades en participar en el premi poden consultar les bases aquí i fer la inscripció a través d´aquest enllaç.