Més d'un miler d'infants passen per la Fira d'Experimentació

Un miler de nens han passat des de dijous fins avui dissabte per la setena edició de la Fira d´Experimentació per a infants de 0 a 6 anys que organitzen els estudis de Mestre en Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials del campus Manresa de la UVic-UCC. La Fira s´ha tancat avui amb la visita dels 250 infants que han passat pel Museu de la Tècnica acompanyats de les seves famílies. Dijous i divendres, més de 700 nens ja hi van passar en les visites programades per a les escoles, una de les novetats d´aquesta edició. L´objectiu d´aquesta iniciativa és acostar la ciència i l´experimentació als més petits.

La Fira ha servit per presentar les catorze propostes elaborades per equips de docents de dotze escoles del Bages i l´Anoia que han participat en el premi "La ciència i els infants", convocat per Rotary Club Manresa-Bages i els estudis d´Educació Infantil. La convocatòria d´aquest premi té com a objectiu ajudar a la dinamització i a la millora de l´ensenyament de les ciències a les primeres edats i implicar els equips docents en la introducció a l´aula de propostes que vagin en aquesta línia. Avui, el jurat de la convocatòria ha visitat la Fira per conèixer les diferents propostes i veure com hi interactuen els infants.

El Premi s´atorgarà el dia 5 de març, en el decurs d´un acte que tindrà lloc a UManresa-FUB i que comptarà amb l´assistència del físic manresà, Juan Ignacio Cirac.