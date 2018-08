Martorell inicia avui una festa major que proposa diferents escenaris lúdics

Un pregó a càrre de l'actriu Judit Martín, imitadora en programes com Polònia de TV3 o Versió RAC1, donarà aquesta tarda (a 1/4 de 8) el tret de sortida oficial a una Festa Major de Martorell que concentra els actes en tres dies amb una proposta de diversitat d'escenaris.

Una celebració que es presenta com una suma de festes, ja que en una de les característiques principals d'aquests tres dies serà la diversitat d'activitats per a tots els públics. Prop d'una trentena d'activitats s'englobaran dins la Festa Salada, la Festa Petarda; la Festa Vermut; la Festa del Color; la Festa Grossa; la Festa Infantil i la Festa Fotre.

Quant als concerts, l'actuació de la històrica banda Tequila, dijous, serà un dels moments més especials al carrer de Josep Vilar de Martorell ja que a dia d'avui és l'únic concert que la popular formació de rock argentinohispana oferirà a Catalunya dins la seva gira Adiós tequila Tour. També pujaran a l'escenari bandes per a un públic més jove, com Roba estesa o Lágrimas de sangre.

El públic podrà xalar amb el Sing along Grease -projecció de la mítica pel·lícula en format karaoke i animació amb el públic- com a una de les principals novetats, i de nou, el Holi Festival posarà la nota de color, tot i que canviarà d'escenari i es traslladarà a la plaça de les Cultures. La Festa Petarda anirà a càrrec del muntatge Churros con chocolate de la Sala Apolo barcelonina.

La pregonera d'avui ha estat reconeguda amb el Premi Internacional d'Humor Gat Perich 2018 per la seva feina com a comediant. El pregó tindrà lloc al balcó de l'ajuntament i es completarà amb tradició amb l'actuació de les colles de cultura popular i el Cercanit. Al Polònia de TV3, Judit Martín dona vida a diversos personatges com Marta Pascal, Irene Montero, Cristina Cifuentes, María Dolores de Cospedal o Eulàlia Reguant. La feina televisiva la compagina amb la col·laboració que fa al Versió RAC1, on posa veu a la perruquera Vane i fa paròdies de l'alcaldessa de Barcelona.