Els impulsors del Rec.0 anuncien l'edició dels deu anys per al novembre

El Rec.020 se celebrarà del dimecres 6 al dissabte 9 de novembre, com sembre al barri del Rec d'Igualada. La mostra manté l'essència com a espai per reivindicar el barri adober i fer quatre dies de venda radical d'estocs. Però, al mateix temps, els impulsors de la idea recorden que aquesta «serà una edició molt especial, ja que es compliran deu anys des que un grup d'igualadins va engegar aquest projecte».

L'efemèride farà que el Rec.0 miri enrere i faci balanç d'aquesta dècada, per respondre la pregunta: «Què ha passat en 10 anys?». Ara que el futur urbanístic del barri torna a estar sobre la taula (dimecres, Generalitat i govern municipal van anunciar la redacció d'un pla per al barri), els organitzadors recorden que la reforma urbanística ha de permetre que «el barri del Rec esdevingui un referent a la ciutat i, per què no, al país». La reforma hauria de possibilitar que el Rec tingui vida tot l'any, objectiu del Rec.0.