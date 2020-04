La residència de Vilanova del Camí diu que aplica les «màximes» mesures de protecció i denuncia manca de material

La direcció de la residència Amavir de Vilanova del Camí, on han mort 35 avis i cinc més estan molt greus, ha titllat les acusacions de l'Ajuntament de "molt injustes" i ha defensat la tasca dels seus professionals que, segons diu, "s'ha posat en qüestió". En un comunicat, denuncia que no han rebut el material necessari, ni tampoc s'han acceptat les derivacions als hospitals. "És molt difícil lluitar contra una guerra d'aquesta magnitud sense les armes necessàries que, lamentablement, no se'ns han donat", assegura. A més, defensa que la residència està aplicant "les màximes" mesures de protecció, i afirma que la situació d'Amavir "no és cap cas aïllat". "La situació és dramàtica a totes les residències de Catalunya", ha afegit.

"S'ha posat el focus a la residència de Vilanova del Camí d'una manera injusta", asseguren en el comunicat al qual ha tingut accés l'ACN. La direcció lamenta que s'hagi qüestionat la feina dels professionals fins al punt que l'alcaldessa, Noemí Trucharte, ha arribat a plantejar que portaria el cas a la Fiscalia.

La direcció defensa que sempre s'ha ofert tota la informació a l'Ajuntament i al CAP Nord d'Igualada i ha afegit que aquests últims són els qui supervisen diàriament la situació a la residència.

La residència Amavir de Vilanova del Camí tenia 150 residents, dels quals 35 han mort aquestes últimes setmanes. Només en un cas s'ha pogut comprovar que la causa hagi estat la covid-19, ja que a la resta no se'ls ha pogut fer test. Dels 98 professionals que hi treballen, 20 estan confinats a casa seva per presentar símptomes.