La igualadina Àngels Chacón serà la nova responsable executiva de la formació postconvergent a partir d’avui. Ahir, la militància estava cridada a una votació per triar la nova executiva nacional, les dones i homes que intentaran recuperar la formació després del dur cop que va suposar no tenir representació a l’actual Parlament de Catalunya. La política igualadina encapçala l’única candidatura a l’executiva, un grup en el qual s’han integrat veus com les de Marc Solsona, que, després de les eleccions al Parlament, també s’havia postulat com a candidat a liderar la nova etapa del partit.

Chacón va ser la candidata d’aquest partit després de l’escissió que va viure la formació amb el grup de Junts. El trencament va perjudicar, sobretot, els polítics que es van quedar al Pdecat, però, després de mesos de reflexió, Chacón ha decidit fer un intent per salvar el principal valor que manté el partit: el món municipal. D’aquí a dos anys els electors de cada municipi triaran alcaldes i regidors, i, indirectament, els Consells Comarcals i les Diputacions. Intentar mantenir la presència als municipis i a la resta d’administracions que es trien a partir de les municipals és el gran repte que té al davant Chacón.

Chacón treballarà colze a colze amb Marc Solsona, que serà el secretari general adjunt. I la resta de l’equip l’integren Genís Boadella, Oriol Vidal-Barraquer, Albert Robert, Lluís Font, Vanessa Farré, Mireia Canals, Ivet Castaño, Mateu de Comalrena De Sobregrau, Roser Colomé, Montserrat Candini, Carles Pellicer, Pere Regull, Carles Luz, Teresa Maria Pitarch, Concep Cañadell, David Font, Sergi Miquel i Maria José Erta.

Chacón confia en la manresana Ivet Castaño l’organització municipal de la formació a tot el territori. Per tant, Castaño, que fins ara era la presidenta comarcal, tindrà una acció directa amb la confecció de llistes. David Font, que és alcalde de Gironella, tindrà un paper més ideològic, com a secretari d’Estudis i Programes electorals.

David Bonvehí es manté de referent, sense poder executiu

A partir d’avui el Pdecat comença una nova etapa, amb una aposta clara per la renovació. Serà molt evident l’absència del darrer president, Artur Mas, i també el nou rol apartat de la primera línia de debat polític que tindrà el bagenc David Bonvehí, que ha estat al davant de la formació en moments complicadíssims, des de l’afer Pujol fins als fets de l’entorn de l’octubre del 2017, els empresonaments i la sortida de Puigdemont a l’exili, i, finalment, l’escissió de la formació amb la part del Pdecat i la part de Junts. Bonvehí tindrà una presidència no executiva.