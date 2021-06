El Consell Comarcal de l’Anoia ha debatut amb les comarques veïnes de la Segarra, la Conca de Barberà, el Solsonès i el Bages com afrontar problemes comuns com són el despoblament, la creació d’ocupació i la captació de Fons Europeus Next Generation

El Consell Comarcal de l’Anoia volia compartir les mesures de reactivació econòmica post pandèmia. En l’actual context, afronten reptes similars: crear ocupació en l’àmbit de la transició digital i verda, frenar el despoblament i captar els Fons Europeus Next Generation, entre d’altres.

El Conseller de promoció econòmica de l’Anoia, Jordi Cuadras, veu clau que «tenim el deures des de les institucions públiques d’encapçalar la reactivació, però, al mateix temps, la necessitat de fer-ho de manera propera i coordinada amb els agents privats de cada territori, per poder aconseguir que les inversions tinguin els efectes desitjats i que la reconversió que tots els territoris busquen avui sigui àgil i efectiva. Tots nosaltres volem que la sortida d’aquesta crisi sigui la de la reconversió econòmica dels nostres territoris, perquè els reptes digitals i verds que ens planteja aquest segle XXI ens portin a la creació d’empreses i llocs de treball».

En la seva exposició, l’ens anoienc va posar sobre de la taula els reptes que té la comarca lligats amb la formació, ja que un 69% de les persones sense feina no tenen cap formació més enllà dels estudis bàsics; l’envelliment, que marca que d’aquí a cinc anys haurà crescut un 20% la població major de 65 anys i s’haurà reduït un 9% la població jove; i la manca de sòl industrial per a captar inversions industrials que donin oportunitats laborals a les persones del territori.