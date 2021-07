L'incendi de la Conca de Barberà i l'Anoia ha cremat unes 1.100 hectàrees i continua actiu. Les tasques d'extinció dels Bombers es concentren en aquests moments en estabilitzar els flancs sobretot l'esquerra, que és "molt llarg", d'uns 10 quilòmetres, i "molt inestable", fet que "intranquil·litza" els Bombers, com ha apuntat l'inspector en cap de cos, David Borrell. El canvi del vent de ponent al de marinada durant el matí d'aquest diumenge, també fa témer que aquest flanc es converteixi en el cap del foc i viri cap al nord, en direcció a Sant Martí de Tous, però es descarten nous confinaments o desallotjaments. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha assenyalat que serà "un dia llarg i complicat" per als efectius d'extinció.

Els Bombers centren els esforços a controlar el cap i el flanc esquerre de l'incendi. "Ahir va ser un foc empès per un vent de ponent, ha virat i és sud-oest i serà de component sud durant el matí. Això espenyarà cap al nord i preveiem que el potencial de l'incendi que ens ha de preocupar és que creixi cap a nord", ha explicat el cap de Bombers. Efectius de l'ADF i de l'UME estan donant suport als Bombers. També treballen des de l'alba, 14 mitjans aeris.

Borrell ha assenyalat que el perímetre "és molt inestable i només s'ha treballat un 80%". També ha remarcat que el mosaic de cereal i bosc de la zona "ho fa especialment complicat perquè requereix tècniques diferents".

Una vuitantena de persones evacuades a l'Anoia

"Les restriccions són les mateixes que ahir, sense canvis significatius. Tenim l'anticipació suficient per fer-les si fes falta", ha dit Borrell. No ha calgut desallotjar més veïns. Són 80 persones de la zona les que aquest dissabte van haver de marxar dels seus habitatges per precaució. En concret, 50 veïns de masos de Santa Maria de Miralles, una vintena de Bellprat i de 12 joves que feien acampada en una zona regulada de Sant Martí de Tous així com altres veïns que vivien en masos. Les persones evacuades les han acollit a Santa Coloma de Queralt, a l'edifici ateneu de Sant Martí de Tous i al local social de Santa Maria de Miralles.

Tampoc hi ha hagut afectacions ni danys materials destacats durant la nit. L'incendi va cremar aquest dissabte una explotació ramadera i un mas.Segons dades dels Agents Rurals, de les 1.100 hectàrees afectades per l'incendi, la majoria són del terme municipal de Bellprat (Anoia). Més de 600 hectàrees afecten l'Espai Natural Protegit del Sistema Prelitoral Central.