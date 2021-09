Iguana, operador de telecomunicacions amb seu l’Anoia, ha començat la tramitació d’altes a la seva pròpia xarxa de fibra òptica al municipi dels Hostalets de Pierola. Iguana ha començat el desplegament de fibra òptica al nucli urbà i seguirà per les urbanitzacions i nuclis de Serra Alta, Can Fosalba, Can Marcet, Can Fortimac i Can Térmens.

Iguana desplega la seva pròpia xarxa de fibra òptica, ja que és «l’única manera de garantir la qualitat del servei de connexió a Internet que ofereix», segons fonts de l’empresa. La velocitat de connexió d’Iguana és de fins a 1 Gbps. Iguana es dedica a la xarxa amb fibra òptica i sobre aquesta hi pot haver els serveis convencionals de telefonia i televisió.