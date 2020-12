La Cerdanya es queda sense tren nou mesos per les obres a Toses

arxiu particular

L'esllavissada que va afectar l'interior del túnel de Toses arxiu particular

El servei de tren de l'R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà estarà com a mínim nou mesos interromput. Els treballs, que inicialment s'havien d'allargar des del 22 de juny fins al 7 de febrer, finalment s'han ampliat fins al mes de maig. Les obres responen a la necessitat de millorar la seguretat geològica en el tram. En aquest sentit, el 9 de juliol del 2019 un tren va descarrilar en aquest punt després del despreniment de formigó del túnel, que va caure a les vies. Els 35 passatgers que viatjaven al tren van haver de ser evacuats, tot i que no van patir danys. A l'agost es va fixar una limitació de velocitat de 30 km/h que va allargar el trajecte entre Planoles i Puigcerdà entre set i vuit minuts.

Els treballs al túnel de Toses van a càrrec de l'empresa Nortunel S.A i consisteixen en rehabilitar i actualitzar l'estat del túnel. Així, es reconstrueixen el nou revestiment i es fan accions associades com drenatge, excavacions, farciment i reposició de les instal·lacions. Durant els nou mesos que duren les obres, Renfe ofereix un servei alternatiu per carretera per donar continuïtat als passatgers que habitualment utilitzen la línia, que té pocs usuaris.