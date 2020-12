El comerç experimenta un retorn del consumidor a la botiga física

El comerç ha estat un dels grans damnificats de la pandèmia, especialment per les restriccions de moviment que el van deixar durant setmanes sense consumidors potencials i, després, amb complexos obstacles per superar. La por al contagi, per exemple. Les restriccions territorials, també. La caiguda d'ingressos, òbviament. L'impacte, quan se'n pugui fer un inventari a fons, haurà estat molt profund, però el sector guarda un as a la màniga: l'estalvi familiar està en nivells de rècord i es confia que un cop passi el mal tràngol sanitari el consum es reprengui amb més alegria de la que s'ha viscut aquests llarguíssims nou mesos.

Els comerciants sumen diversos i greus motius per a la preocupació. La manca de subministrament en alguns sectors n'ha estat un. L'electrònica, els electrodomèstics, els instruments musicals o les bicicletes (un dels productes més buscats just després del confinament), tots molt depenents de la indústria asiàtica dels components, han tingut mancances de producte que han fet ajornar durant setmanes i fins i tot mesos comandes realitzades pels clients.

Amb tot, la pandèmia, a parer del sector, potser haurà servit d'alguna cosa: el consum sembla virar cap a la proximitat, el quilòmetre zero, el producte local. L'anomenat «offline», la compra física a les botigues de tota la vida. Això pot donar també una empenta al negoci un cop s'hagi reestablert la normalitat comercial. Certa solidaritat amb l'economia del país ha fet de contrapès a l'increment forçat de les compres online durant el llarg confinament de primavera. Un cop obertes les portes de nou de les botigues, el consumidor hi ha retornat la confiança i potser, segons algunes de les opinions entre les associacions del sector, d'una manera que podria ser permanent.

El comerç, però, ha estat víctima, com tants d'altres sectors, dels vaivens de les restriccions. Dels tancaments i limitacions d'aforament, que han dut molts treballadors a expedients temporals que estat cobrats amb retard o, simplement, encara no cobrats. La campanya de Nadal pot haver compensat les enormes pèrdues d'un sector que reclama també ajuts.