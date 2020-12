L'aula es converteix en una bombolla

Del confinament a la reobertura total. Aquest és el camí, no gens fàcil, que han recorregut els centres educatius durant la pandèmia de la covid-19. Per garantir el dret a l'educació i la igualtat d'oportunitats per a tots els infants i joves s'ha apostat per les escoles obertes, tot i les dificultats que comporta el virus. El curs va començar amb moltes incerteses i protocols de darrera hora, però el primer trimestre s'ha tancat amb l'evidència que els centres educatius no s'han convertit en espais de transmissió comunitària de la malaltia.

Mig any després de tancar portes i de reinventar-se de la nit al dia, canviant les aules per videconferències, el vessant socialitzador de l'escola, la bretxa digital i la poca afectació del virus entre els infants van evidenciar la necessitat d'obrir els centres malgrat la pandèmia. I així es va fer coincidint amb l'inici del nou curs. Els equipaments educatius van establir plans de reobertura i uns estrictes protocols de seguretat amb un objectiu clar: evitar de totes totes un nou tancament que obligués a tornar a l'educació telemàtica. Un sistema que es va demostrar poc preparat i sense recursos i que va suposar un repte majúscul per als alumnes i docents, però també per a les famílies.

Els termòmetres, el gel hidroalcohòlic i la mascareta s'han convertit en eines habituals i rutinàries d'infants, joves i docents en el seu retorn a l'escola. Han hagut d'adaptar-se a conviure en grups bombolla o estables, a entrar de manera esglaonada i per diferents portes, i a fer-se proves PCR i confinar-se a casa en cas de tenir algun positiu a la classe. És l'educació en temps de pandèmia que, tot i les mancances, ha donat bons resultats i ha convertit el sector en un dels menys afectats.

El primer trimestre s'ha tancat amb uns resultats positius i el nombre de grups que s'han hagut de confinar han avalat la premissa d'escoles obertes i segures, que el Govern ha repetit com un mantra. Els centres educatius de les sis comarques que componen la demarcació de la Catalunya Central han acabat el primer trimestre del curs amb una mitjana setmanal del 2,2% dels grups confinats. De fet, en el punt de màxima afectació, que es va produir a final d'octubre, no es va arribar a superar el 5%. Unes xifres que van en la línia del conjunt de Catalunya de manera que el departament d'Educació ha fet una valoració positiva de la normalitat assolida en aquest trimestre inicial enmig de la pandèmia.

Si sumem els grups registrats com a confinats cada setmana dona com a resultat un total de 1.628 que dividits al llarg del trimestre dona una mitjana de 116 grups per setmana, el que equivaldria al 2,2% del total. El màxim de grups confinats es va registrar l'1 de novembre quan les comarques del Bages, el Moianès, el Berguedà, el Solsonès, l'Anoia i Osona van sumar un total de 239 grups confinats. Això suposava el 4,59% del total de grups de tots els centres d'aquesta demarcació, 5.201.



Tot i aquests bons resultats, ara la pandèmia ens posa un nou repte: mantenir aquesta poca transmissió en el retorn a l'escola després de les festes de Nadal, quan es preveu un increment de casos generats per la interacció social. En cap cas el departament es planteja un nou tancament com el del mes de març i l'inici del segon trimestre serà una nova prova de foc per refermar les escoles obertes i segures.