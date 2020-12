El repartiment d'un ajut divideix alguns alcaldes i el Consell Comarcal

Els alcaldes de Pinós, Lladurs i Navès van demanar la dimissió de la presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón, pel repartiment d'un ajut destinat al manteniment de camins que consideraven que es va fer per «amiguisme i per pagar favors», i que «pot incórrer en un possible delicte de malversació i prevaricació de fons públics».

El llavors conseller de camins, Xavier Bertolín, va dimitir del seu càrrec per discrepàncies amb la presidència i la gerència del Consell Comarcal al·legant que aquest conflicte va ser «la gota que ha fet vessar el got».

El Consell va assegurar que el model utilitzat era el mateix que en altres anys i que l'objectiu era reequilibrar les inversions fetes als municipis de la comarca.