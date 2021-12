Voreres molt més amples, amb arbres en una banda, amb una plaça del Remei que per fi és una plaça i no un aparcament desarranjat; i amb una avinguda de Bertran i Serra ben relligada amb el carrer de Sant Joan d’en Coll.

És el resum de la darrera fase d’obres a la Via de Sant Ignasi, que es va donar per completada l’abril passat després de més d’un any i mig de feina i d’una inversió de 3,3 milions d’euros, i que va fer més evident la situació d’abandonament de la Fàbrica Nova quan encara no se sabia que esdevindria un nou campus universitari de Manresa de la mà de la UPC.

Impugnació al museu

I mentre acabava una de les obres més celebrades per la ciutadania, continuaven les del futur Museu del Barroc de Catalunya, que han de quedar enllestides el 2023, i que el juny van viure un episodi especialment sonat amb la impugnació del concurs per realitzar el projecte museístic per part d’una de les empreses que s’hi van presentar. Produccions Culturals Transversal SL considera que Croquis Dissenys, Muntatges i Realitzacions SA s’atribueix projectes museogràfics en els quals ha tingut un paper executor protagonista però que no ha dissenyat. Un capítol que no està tancat i que es decidirà als jutjats.

També enguany s’ha completat la rehabilitació del carrer del Balç, iniciada el novembre del 2020 amb una durada prevista de cinc mesos i un cost de 359.273 euros. La localització de restes arqueològiques, com un nou carrer medieval que arribava fins a la plaça Major, va ser, segons l’Ajuntament, el que ha fet anar tard l’actuació. Igualment van tard les obres de l’avinguda dels Països Catalans (4 milions). El tram que uneix la plaça de Prat de la Riba amb el carrer Viladordis havia de quedat completat aquest final d’any però no ho farà fins a l’abril.

I el maig va entrar en funcionament el quart ascensor públic de Manresa, que uneix la plaça Espanya i el carrer de Circumval·lació. Ha costat 155.147,37 euros. La manca de materials per la pandèmia el va fer endarrerir.