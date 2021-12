«Va ser emocionant quan van destapar la nevera i vam veure la vacuna. Totes les infermeres ens vam fer una foto amb una vacuna». Aurora Cruz, infermera de l’iCS al CAP de la Sagrada Família de Manresa, explicava fa uns dies com havia viscut aquell primer dia de vacunació i tots els que han vingut al darrere fins avui.

Aquella primera foto amb una vacuna era la voluntat de congelar el record d’una il·lusió. Fa pocs dies, amb motiu del primer aniversari de l’inici de la vacunació, Cruz recordava a aquest diari que li havien demanat si volia participar en una primera vacunació a la residència de la Font dels Capellans, que es feina en diumenge, i com ella els havia respost: «esclar que sí». Com Cruz, desenes i desenes de treballadors del món de la salut, des de la part administrativa fins al director mèdic, han dit «esclar que sí» durant aquesta pandèmia. La solució per fer-hi front requereix d’un alta organització, però també és indispensable aquest esperit dels sanitaris a estar predisposats a sumar, allà on calgui.