Judit Gisbert és la primera dona alcaldessa en la història de Solsona. Gisbert va agafar el relleu de David Rodríguez el 18 de setembre, que deixava el càrrec per entomar un càrrec de responsabilitat de la Generalitat de Catalunya com a Secretari d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran.

Rodríguez ha abandonat l’alcaldia onze anys després d’entomar-la arran de la mort del seu amic i company de partit, aleshores batlle, Xavier Jounou.

Gisbert, que aquesta setmana ha complert 100 dies com a alcaldessa de Solsona, va apuntar en el seu discurs d’investidura que «no per ser dona vull ser valorada diferent». Gisbert també va voler destacar la fortalesa del teixit associatiu de Solsona i en va dir que és un actiu. Més que parlar de projectes en una legislatura que porta dos anys en marxa, es va voler centrar en els valors que sempre l’han acompanyat, i per aquest motiu va assegurar que es disposa a governar de forma «honrada, humil i propera» per fer «una ciutat millor».

Entre els projectes que ha dut a terme ja com a alcaldessa es troben l’estrena del porta a porta, la recta final de les obres del Vinyet o l’aprovació dels pressupostos del 2022.